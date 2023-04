Heuer stehen die Wiener Festwochen ganz im Zeichen des Theaters.

Ein ausgebautes, vielfältiges Spektrum neuer Theaterproduktionen im Programm kommt der in den letzten Jahren immer wieder lautgewordenen Forderung nach „großen Sprechtheaterproduktionen“ nach. Mit aktuellen Produktionen internationaler Theatergrößen wie Alexander Zeldin, Susanne Kennedy, Milo Rau, Mariano Pensotti, Julien Gosselin, Simon McBurney und vielen weiteren möchte die heurige Auflage der Festwochen stärker das Tor zur internationalen Theaterwelt öffnen. Neben mehr Theater warten die Wiener Festwochen mit einem breiteren Angebot speziell für jüngere Festivalbesucher auf: Mit Pinocchio von Wu Tsang und Moved by the Motion, Skatepark von Mette Ingvartsen, dem Biennale-Hit Sun & Sea sowie den Selected Classical Works des R&B-Musikers Devonté Hynes möchte man auch jüngere Generationen für Kunst und Kultur begeistern. Neu ins Programm aufgenommen wird die neue Kabarettreihe COMISH. In Zusammenarbeit mit österreichischen Künstlern wie Maria Muhar, Toxische Pommes, David Scheid oder Erin Markey wird auch die Kabarett-Tradition der Festwochen neu belebt. Ein großes Anliegen ist es, das Kabarett als einen Teil der Performing Arts ernst zu nehmen.

Mythische Figuren, Alltagsheld:innen, Vorfahr:innen und starke Frauen ­– all das steht bei den Wiener Festwochen 2023 inhaltlich im Zentrum. Die Urversion der Netflix-Produktion Pieces of a Woman (Netflix 2020) des ungarischen Starregisseurs Kornél Mundruczó, Milo Raus Interpretation von Antigone im Amazonas und Extinction des französischen Shootingstars Julien Gosselin sind nur einige der Highlights im heurigen Programm. Ein weiterer Höhepunkt wird eine großangelegte Neuinszenierung der Oper Lulu des österreichischen Komponisten Alban Be,rg unter der Regie der kapverdische Choreografin Marlene Monteiro Freitas.

Eröffnung und Spielorte

Als Auftakt zu den Festwochen ist auch 2023 am 12. Mai ein musikalisches Fest am Rathausplatz geplant. Bei dem Konzert, das über die Bühne auf den Rathausplatz hinausreicht und gleichzeitig ein visuelles Feuerwerk auf der Fassade des Wiener Rathauses sein wird, können sich Besucher und Veranstalter gemeinsam auf fünf Wochen voller Kunst in ganz Wien einstimmen.

20 Spielorte in Wien

Bei der heurigen Auflage der Wiener Festwochen werden wieder größere und auch neue Bühnen bespielt. An insgesamt 20 Spielstätten in Wien, vom Parlament bis zum Donaupark, wird das große Festival stattfinden. Erstmals ist auch die Volksoper als Spielort vertreten.

12. Mai bis 21. Juni 2023

www.festwochen.at