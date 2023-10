Die Wiener Choreografin und Performancekünstlerin Florentina Holzinger wird bei den Wiener Festwochen ihre erste Oper inszenieren. Unter dem Arbeitstitel Sancta soll der Einakter Sancta Susanna von Paul Hindemith mit Neukompositionen und geistlicher Musik zu einer feministischen Messe ergänzt werden. Nach der Uraufführung am Mecklenburgischen Staatstheater (Mai 2024) kommt das Stück zu den Wiener Festwochen 2024.



Florentina Holzinger gilt aktuell als eine der aufregendsten Theatermacherinnen und ist bekannt für ihre radikalen wie spektakulären Performances, die alle Grenzen sprengen. Für ihre Produktion Ophelia’s Got Talent an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin ist sie in zahlreichen Kritiker-Umfragen ausgezeichnet worden, unter anderem in der Zeitschrift Theater heute als „Theaterregisseurin des Jahres” und von der Zeitschrift TANZ für die beste Inszenierung des Jahres. Erstmals entwickelt sie nun eine Oper, bei der sie und ihre Performerinnen und Performer gemeinsam mit Gesangssolistinnen, Sängerinnen des Chores und Orchester auf der Bühne stehen.

Ausgehend von Paul Hindemiths Skandalstück Sancta Susanna, das die weibliche Libido ins Zentrum der Handlung stellt, entsteht eine szenische Messe, die sich mit christlichen Riten ebenso wie mit Wunder und Magie auseinandersetzt und die Emanzipation weiblichen Begehrens als Befreiung feiert. Musikalisch wird der Abend mit geistlicher Musik, unter anderem von Johann Sebastian Bach, Sergej Rachmaninow und Charles Gounod, ergänzt. Die österreichische Komponistin Johanna Doderer wird alle musikalischen Teile der Messe für Frauenstimmen arrangieren und ein Agnus Dei sowie ein Sanctus als Neukompositionen ergänzen. Die Produktion wird durch ein breites Produktionsbündnis aus Florentina Holzinger/Spirit, neon lobster, den Wiener Festwochen, dem Mecklenburgischen Staatstheater, der Staatsoper Stuttgart und der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin ermöglicht.

Für Florentina Holzinger ist die Erarbeitung einer Opernproduktion eine konsequente Fortführung ihres künstlerischen Schaffens: „Meine Shows haben viel mit der Oper gemeinsam. Verschiedene Kunstformen wie Tanz, Musik, Schauspiel und Performance treffen aufeinander und verbinden sich zu einem Gesamtkunstwerk. Sancta ist spannend, weil wir die konkrete Komposition, die durch Sängerinnen, Chor und Orchester auf der Bühne erlebbar wird, um zusätzliche Instrumente, nämlich unseren performativen Zugriff auf Körper, erweitern.“

Im Sommer 2024 wird Sancta bei den Wiener Festwochen zu sehen sein. Festwochen Intendant Milo Rau ist Holzinger lange verbunden: „Ich verfolge Florentinas Arbeit seit vielen Jahren. Ihre Klarheit und Radikalität, aber auch die absolute Freiheit, mit der sie feministische und insgesamt politische Positionen bezieht, passen perfekt zu den Wiener Festwochen. Als produzierendes Festival sind wir superstolz, bei der Entstehung von Sancta beteiligt zu sein und mit ihr die Premiere in Florentinas Heimatstadt Wien zu feiern.“



Wiener Festwochen 17. Mai bis 23. Juni 2024

www.festwochen.at