Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada hat seine Funktionen bei den Wiener Symphonikern niedergelegt. Petr Popelka wird das Dirigat bei einem der Frühlingshighlights des Wiener Konzerthaus übernehmen.

Wiener Frühling

Wenn im Prater wieder die Bäume blühen und die zarten Knospen sprießen, hält der Frühling Einzug in die Musikhauptstadt. Um dies zu feiern, treffen die Wiener Symphoniker am Osterwochenende mit der vielseitigen Porträtkünstlerin des Wiener Konzerthauses, Regula Mühlemann, und Petr Popelka im Großen Saal zusammen. Unter dem Motto »Frühling in Wien« erklingt bei den festlichen TV-Konzerten ein bunter Strauß beliebter Melodien: Robert Stolz’ »Blumenlieder« sind dabei ebenso zu erleben wie Tänze aus Bedřich Smetanas Oper »Die verkaufte Braut« oder der »Frühlingsstimmenwalzer« des Walzerkönigs Johann Strauß (Sohn).

Programm:

Bedřich Smetana

Ouverture zu »Prodaná nevěsta / Die verkaufte Braut« B 143 (1863–1870)

Polka (Prodaná nevěsta »Die verkaufte Braut« B 143) (1863–1870)

Furiant (Prodaná nevěsta »Die verkaufte Braut« B 143)

Tanz der Komödianten (Prodaná nevěsta / Die verkaufte Braut B 143) (1863–1870)

Antonín Dvořák

Měsíčku na nebi hlubokém »Lied an den Mond« (Arie der Rusalka aus »Rusalka« op. 114) (1900–1903)

Robert Stolz

Lilie op. 500/6 (Blumenlieder) (1927)

Sonnenblume op. 500/14 (Blumenlieder) (1927)

Rote Rose op. 500/19 (Blumenlieder) (1927)

Emil Nikolaus von Reznicek

Ouverture zu »Donna Diana« (1894)

Zoltán Kodály

Tänze aus Galánta (1933)

Richard Strauss

Vier symphonische Zwischenspiele (Intermezzo. Eine bürgerliche Komödie mit symphonischen Zwischenspielen in zwei Aufzügen op. 72) (1918–1923)

Johann Strauß (Sohn)

Frühlingsstimmenwalzer op. 410 (1883)



8. und 9. April 2023

