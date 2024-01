Ein einzigartiger Raum des kreativen Zusammenspiels, in dem die Grenzen zwischen den Künsten verschwimmen und ganz neue Konzertformate entstehen. Unter der künstlerischen Leitung von Univ. Prof. Christoph Zimper kreieren Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Sparten ein ganzheitliches Erlebnis für die Sinne. Lassen Sie sich ein auf acht völlig neue Konzerterfahrungen mit fantastischer Musik in höchster Qualität. Hier das vielfältige Programm 2024

Tatort Oper

Ensemble Minui & Tatort-Schauspielerin Christina Scherrer

gemeinsam mit der Schauspielerin Christina Scherrer in die Welt der Oper. Figuren aus sechs unterschiedlichen Opern machen sich plötzlich selbständig und verweben sich miteinander. So entsteht eine opernübergreifende Geschichte über Liebe, Lust, Rache, Eifersucht und Mord. Christina Scherrer bringt als Assistenz-Kommissarin im österreichischen Tatort ordentlich Krimi-Erfahrung mit und schlüpft in die verschiedenen Rollen, während das ensemble minui bisher ungehörte und klangdifferenzierte Perspektiven auf groß besetzte Opernwerke präsentiert.

Programm: Auszüge aus den Opern Tosca, Rusalka, Eugen Onegin, Der Rosenkavalier, La Bohème und Elektra.

12. April 2024



Once Upon A Time

Ensemble Synesthetic Project

Es war einmal in Wiener Neustadt…

Welche Inspirationen und Botschaften bieten Märchen? Die Mitglieder des Ensembles Synesthetic Project laden zu einer Reise durch die Kasematten ein und verwandeln sie in einen verwunschenen Ort, an dem aus jedem Winkel Geschichten und Mythen entspringen. Nika Bauman kreiert eigens für das Milch x Honig Festival ein geheimnisvolles Wanderkonzert, das sowohl Musik und Tanz als auch den Veranstaltungsort des Festivals selbst neu erleben lässt.

Mit Werken von Franz Schubert, Luigi Boccherini, Georg Philipp Telemann, Bela Bartok, Giovanni Sollima, Margareta Ferek Petrić und andere.

13. April 2024

The Cacao Chamber Lab

The Modern Troubadour Bryan Benner & Christoph Zimper

Popartists lieben es Klassik in Pop umzuwandeln. Drehen wir’s doch mal um! Künstlerischer Leiter Christoph Zimper schneidert den bisher unveröffentlichten und unter die Haut gehenden Songs des Singer-/Songwriter‘s Bryan Benner ein neues, kammermusikalisches Gewand. In gediegener Clubatmosphäre trinken wir zu Beginn Rohkakao aus Ecuador – ein uraltes Ritual der indigenen Kulturen Südamerikas für mehr Selbstfürsorge und Verbundenheit. Definitiv ein Abend für die Seele!

Programm: Neue Lieder von Bryan Benner arrangiert von Christoph Zimper.

20. April 2024

Der Sand der Zeit

Quartett Zum Ende Der Zeit & Sandkünstlerin Anna Vidyaykina & Schauspielerin Andrea Eckert

Olivier Messiaen‘s „Quartett zum Ende der Zeit“ gehört zweifelsohne zum mitunter intensivsten Hörerlebnis der Musikgeschichte. Von der Entstehungsgeschichte bis hin zum spirituellen Ansatz: Dieses Werk durchbricht Grenzen. Wäre es vorstellbar diese Grenzen durch das Integrieren der phantasievollen Sandkunst von Sandkünstlerin Anna Vidyaykina sowie der Wortgewalt von Schauspielerin Andrea Eckert noch weiter zu verschieben und somit aus einem reinen Hörerlebnis ein Erlebnis für alle Sinne zu kreieren?

26. April 2024



Dear Austria

Iranische Musikerinnen und Musiker & Wahlheimat Österreich

Das Musikland Österreich ist Wahlheimat für tausende Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt, die uns mit ihren kulturell und persönlich geprägten Ausdrucksweisen beschenken und somit unsere Kultur wesentlich bereichern. Die beiden iranischen Musiker, Sängerin Golnar Shanyar und Gitarrist Mahan Mirarab haben mit ihrer Musik auf unvergleichliche Art und Weise die heimische und internationale Musiklandschaft inspiriert. Gemeinsam mit ihren iranischen Musikerfreunden geben sie in diesem Konzert voller persönlicher Geschichten Einblicke darüber, was es für sie bedeutet, in Österreich zu leben und zu wirken.

Gespielt werden Kompositionen von Mahan Mirarab und Golnar Shahyar

27. April 2024

Almfilm – Das Kuahkonzert

Kühe & Pferde & Esel & Der Halter & Live-Musik

Drei Jahre hindurch hat Hannes Buchinger seine Kühe, Pferde und Esel gefilmt. Von Beruf Fotograf, setzt er seine Kamera aufs Stativ, drückt den Auslöseknopf und mogelt sich anschließend zu seinen Tieren ins Bild. Er ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Drehbuchautor, Regisseur, Kameramann und Cutter dieses berührenden Films. Florian Willeitner hat zu „Der Halter – Ein Film über Alm-Alltage“ ein Live-Musik-Konzept erstellt. Werke verschiedenster Epochen wechseln sich mit Improvisationen und Eigenkompositionen ab, und geben den Szenen so Tiefe und auch Humor. Abgerundet wird der Abend durch eine Ausstellung von Buchingers Kunstfotografien.

Programm: Auszüge aus Kompositionen von W.A. Mozart, Franz Schubert, Claude Debussy, Johannes Brahms, Béla Bartók, Erik Satie, György Ligeti, Sting, Florian Willeitner sowie Improvisationen.

2. Mai 2024



Sie wünschen, wir spielen.

Orchester-Wunschkonzert Mit Dirigent Prof. Dr. Johannes Wildner

Das Orchester-Wunschkonzert, in dem Sie bestimmen was gespielt wird. Stellen Sie ein Konzertprogramm aus Ouvertüre, Solokonzert und einer Symphonie zusammen und genießen Sie ihre Kreation in loungiger Liegestuhl-Atmosphäre open-air im charmanten Bürgermeistergarten. Ein kühnes Wagnis, für das wir eigens das Milch&Honig-Festival-Orchester ins Leben rufen, bestehend aus fein erlesenen Musikern und Musikerinnen nationaler und internationaler Orchester. Am Dirigentenpult: Univ.Prof. Dr. Johannes Wildner.

Programm: Eine Auswahl aus vier Ouvertüren, vier Solokonzerten und vier Symphonien von den Komponisten W.A. Mozart, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn und Felix Mendelssohn-Bartholdy

5. Mai 2024

Beethoven As we know him (mit Die Strottern)

Die Strottern // BeethovenNach dem musikalischen Feuerwerk „Schubert as I know him“ in der ersten Ausgabe von Milch&Honig folgt nun die Fortsetzung dieses Konzertformats, in dem es um die Verschmelzung von klassischer Musik mit Popularmusik (im weitesten Sinn) geht. Das Hauptwerk des Abends, das Septett in Es-Dur, Op.20 von Ludwig van Beethoven, gespielt von den feinsten Musikerinnen und Musikern des Landes, verschmilzt mit den Liedern des meistgeliebten Wiener Akustik-Duos: Die Strottern!

Programm: Ludwig van Beethoven: Septett in Es-Dur op. 20 für Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Klarinette, Fagott und Horn

8. Mai 2024

