Mächtig. Druckvoll. Wunderschön. Dramatisch. Atemberaubend. Kraftvoll. Berührend. In „The World of Hans Zimmer – A New Dimension” steht Hans Zimmer NICHT selbst live auf der Bühne, fungiert aber als Kurator und musikalischer Leiter der Show.

Das ist die Musik vom zweifachen Academy Award®-Preisträger Hans Zimmer. Seine Erfolgsshow „The World of Hans Zimmer“ erhält 2024 ein neues musikalische Programm und avanciert damit gleichzeitig zu einer internationalen Konzertreihe. Der neue Titel „A New Dimension“ lässt es bereits erahnen: Hans Zimmer arrangiert eine brandneue Auswahl aus seiner ungeheuer vielfältigen Score-Kollektion für „The World of Hans Zimmer – A New Dimension“. Die Zuschauer werden auf eine einzigartige musikalische Reise mitgenommen und tauchen in völlig neue Dimensionen ein. Mit über 30 Terminen in dreizehn Ländern wird „The World of Hans Zimmer – A New Dimension“ in Europa zu erleben sein.

„Mit dieser neuen Show möchte ich die Kultur des Orchesters bewahren und dem Publikum die einzigartigen Facetten der Orchestermusik wieder näher bringen. Es gibt viele Hintergrundgeschichten, die ich gerne erzählen würde, und langjährige Weggefährten und Freunde, die ich gerne vorstellen möchte,“ sagt Zimmer.

Soundtrack-Dirigent Gavin Greenaway – ein langjähriger und vertrauter Freund des Hollywood-Komponisten – wird auch 2024 gemeinsam mit einigen der herausragendsten, renommiertesten Solist:innen aus Zimmers Talentschmiede sowie einem meisterhaften Symphonie-Orchester die Magie von Hans Zimmers Werken für das Live-Publikum heraufbeschwören. Bildgewaltige Projektionen von Filmsequenzen erschaffen für das Publikum darüber hinaus eine atemberaubende Atmosphäre.

Mit „The World of Hans Zimmer“ hat der ‚Hollywood Rebel‘ (BBC) ein glamouröses, lebendiges, aufregendes Live-Erlebnis der besonderen Art geschaffen. Hans Zimmers außergewöhnliche Melodien und moderne Kompositionen fesseln generationsübergreifend eine riesige weltweite Fangemeinde. Er hauchte bereits unzähligen internationalen Kino-Blockbustern Leben ein.

24. März 2024

www.stadthalle.com