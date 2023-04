Mitten im pulsierendem Stadtzentrum Berlins trifft sich die Welt im glamourösen Flair der Goldenen 20er Jahre. Dem Staunen gewidmet: Anspruchsvolle Varieté-Shows mit Akrobatik, Musik, Tanz und Live-Entertainment in einem einzigartigen Ambiente und mit stilvoller Gastronomie – das ist der Wintergarten Berlin.

Schon beim Betreten dieses einzigartigen Ortes werden die Gäste von der prächtigen Dekoration des Theaters in eine andere Welt gezogen. Der mit dunklem Holz, rotem Samt und dem berühmten Sternenhimmel ausgestattete Theatersaal verströmt das Flair, für das die glamourösen 1920er Jahre bekannt waren. Neben den erstklassig und international besetzten Shows machen kulinarische Köstlichkeiten den Abend perfekt. Das Angebot reicht von prickelndem Champagner und raffinierten Cocktails über ausgefallene Snacks bis zum erlesenen 3-Gänge-Menü. Für jeden Geschmack und Anlass ist etwas dabei.

Der „neue“ Wintergarten steht somit ganz in der Tradition des historischen Originals. Der palastartige Wintergarten des 1880 eröffneten Central Hotels in der Friedrichstraße, damals das größte und luxuriöseste Hotel in ganz Deutschland, bot anfangs nur an den Wochenenden prunkvolle Fest- und Konzertveranstaltungen. Seit 1888 gab es dann einen regelmäßigen unter den ca. 80 Berliner Varietés ganz vorne. 1944, nach 56 Jahren Spielbetrieb, wird das Theater durch einen Bombenangriff zerstört. Zurück bleibt die Legende eines großen Namens: Wintergarten Varieté. Am 25. September 1992 wird dann das Wintergarten Varieté Berlin in der Potsdamer Straße mit einer glanzvollen Premiere als Hommage an den alten Wintergarten in der Friedrichstraße neueröffnet. Seitdem bietet das Haus eine (fast) ganzjährige Bespielung mit eigenen Shows und ist zudem an ausgewählten Abenden Spielstätte für abwechslungsreiche Gastspiele in der Reihe „Spotlights“. Vom Time Magazine als Kultur-Tipp für Europa empfohlen, erreicht das Wintergarten Varieté auch international ein breites Publikum.

Zudem erfreut sich das Theater auch wachsender Beliebtheit als Location für unterschiedlichste exklusive Veranstaltungen: Von Produktpräsentationen über Firmenjubiläen bis hin zu Award-Veranstaltungen. Zwei Besonderheiten tragen ihren Teil dazu bei: Die in 2017 eröffneten unterirdischen Toiletten-Welten mit großzügiger Lounge gelten jetzt schon als die schönsten „Örtchen“ weit und breit. Und ab 2020 wird das Atrium im Innenhof, welches den Namen des Wintergartens wieder mit seiner ursprünglichen Bedeutung erfüllt, Raum und Inspiration für weitere Veranstaltungen bieten.

WOODSTOCK VARIETY SHOW

Hits & Acrobatics

Der Mythos des legendären Woodstock Festivals von 1969 ist ungebrochen. Dieser unvergleichliche Spirit wird nun erneut zum Leben erweckt vom 24. März bis zum 16. Juli 2023. Durch den Saal wird wie damals der rebellische Geist einer Zeit wehen, in der die Jugend gegen Ungerechtigkeit, Lustfeindlichkeit und Krieg aufbegehrte. „Make Love not War“ – übertragbar auf jeden Ort der Welt, wo Generationen und ethnische Gruppen aufeinander treffen. Diese Botschaft ist zeitlos und universal – auch gerade heute wieder aktueller und wichtiger denn je.

Weltbeste Artisten kreieren ihre eigenen Choreografien zu Songs von Santana, Janis Joplin oder Joe Cocker. Festival-Hits von Melanie, Jimi Hendrix oder The Who werden zu akrobatischen Bildern.

24. März bis 16. Juli 2023

LICHT AUS, SPOTLIGHTS AN!

Ob Jazz, Pop, Rock, Soul, Literatur, Kabarett, Tribute-Show oder Performance – es gibt immer etwas Neues im Spotlight-Programm zu entdecken.

Runden Sie Ihren Tag in Berlin spontan mit einem Besuch im Wintergarten Varieté ab und lassen Sie sich von den einzigartigen Showspecials mitreißen. Regelmäßig montags sind Sie herzlich eingeladen, abwechslungsreiche Specials und Showformate zu genießen und sich dabei kulinarisch verwöhnen zu lassen. Die Spotlight-Veranstaltungen bringen großartige Künstler, Artisten, Musiker oder Autoren für Sie auf die Wintergarten Bühne. Spitzen Sie die Ohren bei einer Lesung, halten Sie sich den Bauch vor Lachen im Kabarett, wippen Sie im Takt der Musik oder seien Sie die Jury im Band-Battle.

Lassen Sie sich vom Zusammenspiel des wunderschönen Ambientes des Varieté-Theaters, der kulinarischen Specials und der Show verzaubern und genießen Sie einen wundervollen und unvergesslichen Abend im Wintergarten Berlin. Ein regelmäßiger Blick in unser abwechslungsreiches Spotlight-Programm lohnt sich.

Bis September 2023

