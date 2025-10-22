Ein Fest für alle Sinne am Neusiedler See. Wenn der Neusiedler See im Winter leuchtet und der Himmel über dem Burgenland in tausend Farben schimmert, dann verwandelt sich Mörbisch in ein wahres Märchenland. Das Winterwunder Mörbisch 2026 bringt Licht, Klang und Emotion in die dunkle Jahreszeit – ein zauberhaftes Erlebnis für die ganze Familie, das Kultur, Tradition und festliche Stimmung auf einzigartige Weise verbindet.

Mit seiner spektakulären Kulisse direkt auf der berühmten Seebühne bietet das Winterwunder Mörbisch eine stimmungsvolle Reise durch Licht, Klang und Fantasie. Unter dem Motto „Krippenzauber am See“ erwartet die Besucherinnen und Besucher eine der eindrucksvollsten Adventinszenierungen Europas: die größte Weihnachtskrippe der Welt, erschaffen vom renommierten Bühnenbildner Manfred Waba. 90 Meter breit und 18 Meter hoch, erstrahlt sie in einem neuen Lichtdesign, das die Weihnachtsgeschichte mit moderner Projektionstechnik zu einem sinnlichen Erlebnis voller Emotion und Spiritualität macht.

Doch das Winterwunder ist mehr als ein visuelles Spektakel – es ist ein Ort der Begegnung und des Staunens. Der zauberhafte Lichterpfad, der sich durch das Seebad zieht, führt auf die „Suche nach dem Christkind“. Interaktive Stationen, geheimnisvolle Erzählungen und poetische Lichtspiele machen diesen Weg zu einem unvergesslichen Erlebnis für Groß und Klein.

Im Weihnachtsdorf laden 21 liebevoll gestaltete Stände zum Verweilen ein. Zwischen duftenden Schmankerln, regionalem Handwerk und glitzernden Kunstobjekten entfaltet sich der wahre Geist des Advents – warm, herzlich und authentisch burgenländisch. Während Kinder im Christkindl Club basteln, malen oder weihnachtlichen Geschichten lauschen, sorgt die neue Adventbühne mit Konzerten, Lesungen und kleinen Shows für musikalische Glanzpunkte.

Ein besonderes Highlight sind die kulinarischen Angebote, die mit regionalen Spezialitäten wie burgenländischem Wildragout, Pannonischem Glühwein und hausgemachtem Gebäck die Sinne verzaubern. So wird das Winterwunder Mörbisch zu einem Erlebnis, das alle Sinne anspricht – Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen.

Advent beim Winterwunder Burgenland

Das ideale Kurzurlaubsangebot für alle, die die Adventszeit mit Genuss und Kultur verbinden möchten.

•Reisezeitraum: 21. November 2025 bis 4. Januar 2026

•2 Übernachtungen inkl. Frühstück

•Besuch des Winterwunders Mörbisch

•Persönlicher Übersichtsplan zu vorweihnachtlichen Veranstaltungen

•Burgenland Card & kulinarischer Adventgruß bei der Anreise

•Optional: An- und Abreise mit der Bahn in 1. oder 2. Klasse

ab € 185,- pro Person



Busreise zum Winterwunder Burgenland

Eine geführte Entdeckungstour durch die schönsten Adventorte des Burgenlands.

•Reisezeitraum: 13. + 14. Dezember 2025

•1 Übernachtung im Seehotel Rust inkl. Frühstück

•Besichtigung der Haydnstadt Eisenstadt & Christkindlmarkt

•Besuch des Winterwunders Mörbisch, der Ruster Adventmeile & Schloss Halbturn

•Adventschifffahrt am Neusiedler See

•Weinverkostung & Betriebsbesichtigungen

ab € 245,- pro Person

Wer in der stillen Jahreszeit Besinnung, Magie und Gemeinschaft sucht, findet im Winterwunder Mörbisch den perfekten Ort dafür. Zwischen funkelnden Lichtern, duftendem Punsch und festlichen Klängen offenbart sich die schönste Form der Vorfreude – das Staunen über das Wunder der Weihnacht.