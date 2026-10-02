Von den Weinbergen der Wachau über die historischen Gleise der Semmeringbahn bis zu den stillen Wassern der Waldviertler Karpfenteiche: Niederösterreich besitzt eine außergewöhnliche Dichte an Natur- und Kulturschätzen von internationalem Rang. UNESCO-Auszeichnungen machen sichtbar, was hier seit Jahrhunderten gewachsen ist – Landschaften, Handwerk, Wissen und Traditionen, die bis heute gelebt werden. Wer sich auf ihre Spuren begibt, entdeckt ein Land, in dem Geschichte nicht hinter Museumsmauern wartet, sondern mitten im Alltag zu erleben ist.

Wachau – wo Landschaft zur Kunst wurde

Es gibt Landschaften, die man nicht einfach nur betrachtet, sondern die man Schritt für Schritt erlebt. Die Wachau gehört dazu. Seit dem Jahr 2000 ist der rund 40 Kilometer lange Donauabschnitt zwischen Melk und Krems UNESCO-Welterbe. Weinberge steigen in steilen Terrassen aus dem Strom empor, Marillengärten setzen saisonale Akzente, mittelalterliche Orte erzählen von Jahrhunderten europäischer Geschichte.

Von den Mauern des Stifts Melk reicht der Blick weit über die Donau, während Stift Göttweig hoch über dem Fluss thront. Dazwischen liegen Dürnstein, Krems und zahlreiche kleine Orte, die ihren besonderen Charakter bewahrt haben. Wer die Region aktiv entdecken möchte, kann den Donauradweg wählen, mit Schiff oder Wachauer Zille unterwegs sein oder auf dem Welterbesteig Höhenmeter sammeln. Bemerkenswert ist dabei ein Detail, das leicht übersehen wird: Hunderte Kilometer Trockensteinmauern halten die Weinterrassen – und die traditionelle Technik ihres Aufbaus gehört selbst zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe.

Semmering – eine Bahnstrecke wird zum Erlebnis

Am Semmering begegnen sich Natur und technische Pionierleistung. Die 1854 fertiggestellte Semmeringbahn war die erste Hochgebirgsbahn der Welt und zählt seit 1998 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Auf 41 Kilometern überwindet sie eine anspruchsvolle Gebirgslandschaft, führt durch 15 Tunnel und überquert 16 Viadukte sowie zahlreiche Brücken.

Was einst eine technische Revolution war, prägt bis heute die Landschaft. Entlang der Strecke erinnern historische Hotels und Villen an jene Zeit, als der Semmering zum Sehnsuchtsort der Sommerfrische wurde. Besonders eindrucksvoll ist der Bahnwanderweg: Auf rund 20 Kilometern führt er unter anderem zum berühmten „20-Schilling-Blick“ und zum Kalte-Rinne-Viadukt. Vor der Kulisse von Schneeberg und Rax wird die Geschichte der Eisenbahn dabei zu einer Wanderung mit spektakulären Aussichten.

Baden – wo die Kur zum Kulturerbe wurde

Auch Entspannung kann Welterbe sein. Baden bei Wien gehört seit 2021 gemeinsam mit zehn weiteren europäischen Kurstädten zu den „Great Spa Towns of Europe“. Die Geschichte des Heilens und Badens reicht hier bis in die Römerzeit zurück. Unter Kaiser Franz II. entwickelte sich Baden ab 1793 zum bedeutenden Kurort, 1820 entstand das erste freistehende Kurhotel Europas.

Heute lässt sich die Geschichte bei Spaziergängen durch die Altstadt, das historische Kurviertel und den Kurpark entdecken. Die Schwefelquellen und die Therme führen zugleich jene Tradition fort, die Baden über Jahrhunderte geprägt hat.

Dürrenstein-Lassingtal – Wildnis mit Weltrang

Wo die Zivilisation zurücktritt, beginnt ein anderes Niederösterreich. Das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal wurde 2017 gemeinsam mit dem Nationalpark Kalkalpen als erstes Weltnaturerbe Österreichs ausgezeichnet. Hier befindet sich der größte zusammenhängende Urwaldrest des Alpenbogens – ein Lebensraum, in dem natürliche Prozesse weitgehend ihren eigenen Rhythmus bestimmen.

Ein Besucherzentrum vermittelt Wissen über Urwald und Region, geführte Exkursionen eröffnen tiefere Einblicke. Familien können den Eulenweg erkunden, während erfahrene Wanderer den Dürrenstein oder den Luchs Trail in Angriff nehmen. Wer länger bleiben möchte, findet mit der Ybbstalerhütte einen Ausgangspunkt für weitere Naturerlebnisse.

Weinviertel – wenn Tradition im Keller weiterlebt

Im Weinviertel wird Kulturerbe nicht nur besichtigt, sondern gefeiert. Die Weinviertler Kellerkultur ist seit 2022 immaterielles UNESCO-Kulturerbe. In den Kellergassen mit ihren Presshäusern und unterirdischen Weinkellern wird eine jahrhundertealte Form des geselligen Miteinanders gepflegt.

Bei der „Köllastund“ wird bei einem Glas Wein geplaudert und philosophiert, die „Köllapartie“ folgt traditionellen Regeln der Gastfreundschaft. Dazu gehört die „Köllajausn“ mit regionalen Spezialitäten. Besonders stimmungsvoll erlebt man diese Kultur bei Kellergassenfesten, Tagen der offenen Kellertür oder Führungen mit zertifizierten Guides.

Waldviertel – Karpfen, Teiche und jahrhundertealtes Wissen

Die jüngste internationale Auszeichnung führt schließlich zu den stillen Gewässern des Waldviertels. Im Mai 2025 ernannte die Welternährungsorganisation FAO die Waldviertler Karpfenteichwirtschaft zum landwirtschaftlichen Weltkulturerbe. Rund 900 Jahre Erfahrung, mehr als 2.200 Teiche und rund 150 Teichwirtinnen und Teichwirte stehen für eine Form der Bewirtschaftung, die Natur, Artenvielfalt und regionale Wirtschaft miteinander verbindet.

Im Herbst wird dieses Kulturerbe besonders sichtbar: Wenn die Teiche abgelassen werden und die Karpfen abgefischt werden, wird aus jahrhundertealtem Wissen ein gemeinsames Fest. Bei Abfischfesten etwa in Heidenreichstein, am Klosterteich bei Stift Geras oder in der Erlebniswelt Gallien können Gäste dabei sein. Führungen wie „Die Welt des Karpfens in 12 Stationen“ eröffnen zusätzlich Einblicke in einen Lebensraum, der weit mehr ist als nur ein Teich.

Ein Land, viele Geschichten

Was die Welterbestätten Niederösterreichs verbindet, ist ihre Verschiedenartigkeit. Hier sind es Wein und Stein, dort Eisen und Architektur, anderswo Wasser, Wald oder überliefertes Wissen. Gemeinsam erzählen sie von Menschen, die Landschaft gestaltet, Traditionen bewahrt und Wissen über Generationen weitergegeben haben.

Und vielleicht liegt genau darin der besondere Reiz einer Reise durch Niederösterreich: Man muss kein Kenner sein, um die Geschichten dieser Orte zu verstehen. Es genügt, sich auf den Weg zu machen – zu Fuß, mit dem Rad, auf Schienen oder entlang einer Kellergasse. Denn Welterbe beginnt dort, wo Geschichte lebendig bleibt und ein Ausflug plötzlich mehr erzählt, als man erwartet hat.

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