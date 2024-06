Vom 19. Juli bis zum 4. August 2024 dürfen sich alle Musikfans auf ein besonderes Highlight im Konzertsommer freuen. Der Hafensommer präsentiert sich auch dieses Jahr im Alten Hafen von Würzburg und bringt nationale und internationale Acts auf seine schwimmende Bühne. 17 Veranstaltungstage mit Weltmusik, Jazz, Rap, Pop und Rock gepaart mit atemberaubendem Blick auf den Main und den berühmten Würzburger Stein erwartet das Publikum.

Musikalische Vielfalt auf ganzer Bandbreite

Der schwedische Posaunist und Sänger Nils Landgren wird am 20. Juli mit seiner bekanntesten Formation Funk Unit zu Gast sein. Die erfolgreiche Funkband versteht es, Funk, Soul, Rhythm & Blues und Jazz vital auf die Bühne zu bringen und ihre Zuhörerinnen und Zuhörer ausgezeichnet zu unterhalten.

Melancholischer Pop, funkelnde Elektronik, hypnotischer Krautrock und schwebende Balladen stehen am 22. Juli bei The Notwist auf dem Programm. Mit der achtköpfigen Soul-Pop-Band „Lawrence“ erwartet uns eine Live-Performance voller Energie und Bläsereinsatz. Ayom bringen am 25. Juli brasilianische, tropische, afrolatinische und afro-lusitanische Klänge nach Unterfranken. Am Tag darauf reist das Publikum mit Melingo und der Band Rosario Smowing musikalisch nach Südamerika. Das beliebte und bekannte Veranstaltungsformat „Songs an einem Sommerabend“ von Ado Schlier bringt am 27. Juli internationale Singer-Songwriter und regionale Liedermacher auf die Hafensommerbühne. Mit dabei einer der weltbesten Liedermacher Allan Taylor sowie unter anderem Matthias Brodowy, Dominik Plangger und das Duo Carolin No.

Das mexikanische Gitarren-Duo Rodrigo y Gabriela bringen am 30. Juli einen Mix aus klassischem Rock, Heavy Metal und Flamenco in den Alten Hafen. Die Berliner Band Conic Rose wird mit Elementen von Indie-Pop, Jazz, Ambient und Electronica am Abend des 31. Juli für das Hafensommerpublikum einen einzigartigen Soundtrack und unverwechselbare Klangästhetik schaffen. Am gleichen Abend geben Newen Afrobeat aus Chile ihr Bestes. Mit Kettcar wartet auf das Hafensommerpublikum schlagfertiger Indie-Rock aus dem Norden Deutschlands. Wie sich nordische Eleganz anhört, zeigt die in Stockholm geborene Anna Ternheim am 3. August. Moop Mama wird einen Tag später eine explosive Mischung aus Brass und Rap von der Hafensommerbühne feuern: Die zehnköpfige Brassband aus München weiß mit musikalischem Tiefgang und Euphorie mitzureißen und hat schon auf unzähligen Festivals das Publikum in Ekstase versetzt.

Spezielles Familienprogramm für Groß und Klein

2024 wird es einen zweiten Sonntag speziell für Familien und die jüngsten Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber geben: neben der beliebten Liveband Unter meinem Bett am 21. Juli erhebt die Rapperin und Aktivistin Sookee als Sukini am 28. Juli ihre Stimme gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Musikalische Veranstaltungen, bei denen auch Erwachsene gerne mithören dürfen.

19. Juli bis zum 4. August 2024

www.hafensommer-wuerzburg.de