Das erste und einzige Lichtfestival in Ungarn, das Zsolnay Light Festival in Pécs, wird das Zentrum von Pécs im Sommer 2023 wieder mit schillernden Lichtkreationen erstrahlen lassen! Zwischen dem 6. und 9. Juli 2023 werden die Gebäude in ein helles Gewand gekleidet und die Straßen bekommen einen leichten Teppich, während die monumentale Fassade des Doms durch die besten 3D-Bewegtbildprojektionen des internationalen Mappings zum Leben erweckt wird Wettbewerb.

Das 4-tägige Festival ist ein wirklich unvergessliches Erlebnis für Familien und Freundesgruppen in der mediterranen Innenstadt von Pécs, mit Mappings und verschiedenen Begleitprogrammen!

Bei einem Spaziergang entlang der Lichtroute durch das Zentrum von Pécs können Sie an rund 20 Orten wieder grandiose, herzerwärmende und extravagante – und immer wieder unglaublich spektakuläre, ortsspezifische Lichtinstallationen bewundern.

Im Mittelpunkt steht jedes Jahr der Zsolnay Light Art International Mapping Competition, bei dem bewegte, dreidimensionale Lichtkreationen an der Fassade der Kathedrale zum Leben erwachen.

Das Festival bietet eine einzigartige Kombination aus der Welt der Lichtfestivals, Streetart-Produktionen, Konzerte, Theater und neuen Zirkusaufführungen.

Es bietet unterhaltsame interaktive Bildungsprogramme, die den Besuchern neue, kreative Inhalte vermitteln.

Die eingeladenen in- und ausländischen Künstler und Kreativwerkstätten genießen internationale Anerkennung und spielen eine führende Rolle in diesem sich dynamisch entwickelnden Kunstzweig.

Es gibt keine andere Veranstaltung in Ungarn, die so viele verschiedene Attraktionen, Gebäudekartierungen, Lichtskulpturen, interaktive Lichtspiele bietet, wie die Stadt Pécs und das Zsolnay Light Festival!

www.zsolnayfenyfesztival.hu

Zsolnay Lichtfestival 2022: