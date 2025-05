Das preisgekrönte Musical „ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT – Das Musical“ feiert im März 2026 Deutschlandpremiere im Hamburger Stage Operettenhaus. Das verrückte Abenteuer von Marty McFly und Doc Brown mit ihrem weltberühmten DeLorean Car verspricht ein elektrisierendes Musical-Spektakel voller beeindruckender Effekte, ikonischer Charaktere und jeder Menge Humor.

Diese Geschichte ist absoluter Kult: Marty McFly ist ein typischer Teenager der 80er Jahre. Skateboardfahrer, Rock ’n‘ Roll-Fan und total genervt von seinen Eltern. Eines Tages wird er versehentlich von seinem besten Freund Dr. Emmet Brown auf Zeitreise geschickt. Durch einen als Zeitmaschine umgebauten DeLorean findet sich Marty auf einmal im Jahr 1955 wieder. Um die Gegenwart in Ordnung zu bringen, muss er der Vergangenheit entkommen und sich selbst zurück in die Zukunft schicken. Denn bevor er ins Jahr 1985 zurückkehren kann, muss Marty dafür sorgen, dass sich seine jugendlichen Eltern ineinander verlieben, um seine eigene Existenz zu sichern. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Der Kult-Film „Zurück in die Zukunft” aus dem Jahr 1985 mit Michael J. Fox als Marty McFly und Christopher Lloyd als Dr. Emmett Brown zählt zu den größten Klassikern der Filmgeschichte und begeistert bis heute Generationen von Fans. Der Erfolg setzt sich auch in der Musicalversion weiter fort: „ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT“ – Das Musical bleibt mit seinen witzigen Dialogen nah am Original und wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem renommierten Olivier Award für das Beste neue Musical.

Die Musical Adaption wurde von Bob Gale, dem Co-Autor der Filmtrilogie, geschrieben und enthält neue Musik und Liedtexte von den Emmy- und Grammy-Preisträgern Alan Silvestri und Glen Ballard. Silvestri komponierte ebenfalls die ikonische Filmmusik der „Zurück in die Zukunft“- Reihe. Neben den neuen Songs sind auch die beliebten Hits des Blockbusters, darunter „The Power of Love“ (Huey Lewis & The News), „Earth Angel“ (Marvin Berry & The Starlighters) und „Johnny B. Goode“ (Chuck Berry), Teil des Musicals. Regie führt der Tony-Award-Gewinner John Rando. Dank eines mehrfach preisgekrönten Kreativteams beeindruckt das Musical mit großartigem Grafik- und Lichtdesign, spektakulärem Bühnenbild und innovativen Spezialeffekten der Extraklasse. Das Publikum ist live dabei, wenn Marty und Doc mit 140 km/h durch das Gewitter über die Bühne rasen, knapp entkommen und das Zeit-Raum-Kontinuum durchbrechen. Besonders beeindruckend: der DeLorean in Originalgröße.

ab 15. März 2026

www.stage-entertainment.de

Tickets und Übernachtungspauschalen ab 59,99 Euro

Wer sich jetzt schon Tickets für den neuen Hamburger Musical-Blockbuster sichern möchte, erhält bei der Hamburg Tourismus GmbH jetzt schon Tickets ab 59,99 Euro – buchbar für Termine ab dem 15. März 2026.

Ein ganzes Musical-Wochenende inklusive einer Hotelübernachtung mit Frühstück, einem Musicalticket und einer Hamburg CARD, dem Entdeckerticket mit freier Fahrt mit Bus und Bahn, gibt es bereits ab 148 Euro.

www.hamburg-tourism.de/sehen-erleben/musicals-shows/zurueck-in-die-zukunft/