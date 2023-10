Seit 36 Jahren zeigen großartige Komponistinnen und Komponisten, charismatische Dirigentinnen, Dirigenten und einzigartige Solistinnen und Solisten ihr Können im Festspielhaus Bregenz anlässlich deer traditionellen Veranstaltungsreihe Bregenzer Meisterkonzerte. Hier zwei Tipps für tolle Konzertabende im Jahr 2024:

Shani Diluka

Zwischen „Himmel“ und „Erde“ spannt die französische Pianistin Shani Diluka ihr Programm aus, wobei die Erde wohl am ehesten mit den Volksliedmelodien von Edvard Grieg verbunden ist, die dieser in seinen Lyrischen Stücken eingefangen hat. Leidenschaftliche Höhenflüge und seelischer Tiefgang spiegeln sich in Beethovens Klaviersonaten. Franz Liszt begibt sich auf Pilgerfahrt, zu Schubert einerseits, nach Italien andererseits, ihm ist die „himmlisch“ spirituelle Linie des Programms zugeordnet.

2. Februar 2024



Bergen Philharmonic Orchestra

Das Bergen Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Edward Gardner hat den Status eines norwegischen Nationalorchesters und genießt ein hohes internationales Ansehen. Für ihr außergewöhnliches Talent und ihre musikalische Reife genießt die Solistin an der Violine, Veronika Eberle, bei den weltweit besten Orchestern, Konzerthallen und Festivals sowie bei einigen der bedeutendsten Dirigenten ebenfalls höchstes Ansehen. Gemeinsam gestalten sie einen Abend, der eine Zusammenführung der Werke von Paul Dukas, Felix Mendelssohn Bartholdy und Antonín Dvořák beinhaltet.

24. April 2024

