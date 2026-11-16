Drei herausragende Solisten, ein großes Sinfonieorchester und zwei monumentale Werke: Das Meisterkonzert „Zwei Titanen“ in der Rheingoldhalle Mainz widmet sich Ludwig van Beethovens Tripelkonzert und Sergej Rachmaninows dritter Sinfonie.

Beethovens Konzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester in C-Dur op. 56 nimmt innerhalb seines Schaffens eine besondere Stellung ein. Während klassische Solokonzerte gewöhnlich einem einzelnen Instrument gewidmet sind, treten hier gleich drei Solisten gemeinsam in den musikalischen Dialog mit dem Orchester. Das um 1803/04 entstandene Werk verbindet Elemente des traditionellen Konzerts mit der kammermusikalischen Intimität eines Klaviertrios.

Die besondere Herausforderung liegt in der Balance zwischen den drei Soloinstrumenten. Violine, Violoncello und Klavier übernehmen wechselweise die melodische Führung, entwickeln gemeinsame musikalische Gedanken und treten immer wieder in einen virtuosen Austausch. Gerade das Violoncello erhält dabei eine ungewöhnlich prominente Rolle und führt häufig neue Themen ein.

Für das Mainzer Konzert haben sich drei international gefragte Musiker zusammengefunden. Die italienische Geigerin Giulia Rimonda gehört zu den bemerkenswerten jungen Künstlerinnen ihrer Generation. Maximilian Hornung hat sich als einer der profiliertesten deutschen Cellisten etabliert und gastiert regelmäßig bei bedeutenden Orchestern. Die Pianistin Martina Consonni wiederum überzeugt mit einer musikalischen Gestaltung, die technische Präzision und kammermusikalische Sensibilität verbindet.

Nach der Pause erklingt Sergej Rachmaninows dritte Sinfonie in a-Moll op. 44. Der russische Komponist vollendete das Werk 1936 während seines Exils in der Schweiz. Anders als seine früheren Sinfonien entstand es zu einer Zeit, in der Rachmaninow bereits seit vielen Jahren vor allem als international gefeierter Pianist tätig war.

Die dreisätzige Komposition verbindet die unverwechselbare Melodik seiner romantischen Tonsprache mit einer zunehmend konzentrierten und rhythmisch beweglichen Orchesterbehandlung. Besonders bemerkenswert sind die Anklänge an russische musikalische Traditionen, die dem Werk eine melancholische, bisweilen sehnsuchtsvolle Atmosphäre verleihen.

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz steht unter der Leitung von Rossen Gergov. Gemeinsam mit den drei Solisten gestaltet sie ein Konzert, das die klassische Konzerttradition Beethovens mit der farbenreichen Spätromantik Rachmaninows verbindet.

20. Februar 2027

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