Beethovens radikale Spätkunst, Schuberts kammermusikalische Eleganz und Schönbergs leidenschaftliche Klangwelt treffen im Dianasaal von Schloss Engers aufeinander. Unter dem Titel „Ostern in Wien“ widmet sich die Villa Musica drei Werken, die auf unterschiedliche Weise mit der musikalischen Tradition der österreichischen Hauptstadt verbunden sind.

Mit Mihaela Martin und Frans Helmerson stehen zwei international renommierte Musikerpersönlichkeiten im Zentrum des Projekts. Die Geigerin Mihaela Martin gehört seit Jahrzehnten zu den gefragten Interpretinnen und Pädagoginnen ihres Instruments. Der schwedische Cellist Frans Helmerson ist sowohl als Solist als auch als Kammermusiker und Lehrer international angesehen. Gemeinsam mit jungen Stipendiatinnen und Stipendiaten der Villa Musica erarbeiten sie ein Programm, das unterschiedliche Generationen musikalischer Erfahrung zusammenführt.

Ludwig van Beethovens Streichquartett in cis-Moll op. 131 gehört zu den außergewöhnlichsten Kammermusikwerken des 19. Jahrhunderts. Es entstand 1826, nur wenige Monate vor dem Tod des Komponisten, und besteht aus sieben unmittelbar ineinander übergehenden Sätzen. An die Stelle einer vertrauten viersätzigen Form tritt ein musikalischer Gedankenstrom, in dem sich strenge Fugen, empfindsame Melodien und rhythmisch kraftvolle Abschnitte abwechseln.

Eine ganz andere Seite der Wiener Musikgeschichte eröffnet Franz Schuberts Streichtriosatz in B-Dur D 471. Das 1816 entstandene Werk zeigt den jungen Komponisten in einer Phase, in der er seine musikalische Sprache zunehmend entwickelte. Seine Melodik verbindet klassische Ausgewogenheit mit jener besonderen Empfindsamkeit, die später zu einem Kennzeichen seines Schaffens wurde.

Den Abschluss bildet Arnold Schönbergs Streichsextett „Verklärte Nacht“ op. 4. Das 1899 komponierte Werk entstand nach einem Gedicht von Richard Dehmel und erzählt von einer nächtlichen Begegnung zweier Liebender. Schönberg übersetzt die emotionale Entwicklung des Textes in eine hoch expressive musikalische Sprache, die noch tief in der Spätromantik verwurzelt ist und zugleich bereits auf die kommenden Umbrüche der Moderne verweist.

Der historische Dianasaal von Schloss Engers bietet für diese Kammermusik einen besonders unmittelbaren Rahmen. In der Verbindung aus international erfahrenen Künstlern und jungen musikalischen Talenten wird die lebendige Tradition der Villa Musica besonders deutlich.

28. März 2027

www.villamusica.de