Vaduz Classic setzt auf Innovation: Nach sechs erfolgreichen Auflagen erfährt das Festival im Jahr 2024 vom 22. bis 24. August eine spannende Neuausrichtung mit einer neuen Intendanz, frischen Spielorten und aufregenden Konzertformaten.

Ab 2024 führt das Festival unter seinem neuen Intendanten Carsten Huber ein erfrischendes und überraschendes Konzept ein, das gefeierte Klassik-Stars und aufstrebende Talente, Familienkonzerte sowie innovative Formate zwischen Crossover, Electro und Classic unter einem stimmungsvollen Festivaldach an mehreren besonders reizvoll inszenierten Orten im Vaduzer Städtle vereint. Um Vaduz Classic noch stärker und kompakter in das Vaduzer Städtle einzubetten und am Standort Vaduz zu verankern, wird der Hauptschauplatz vom Parkhaus Marktplatz auf den Rathausplatz verlegt.

Das Vaduz Classic-Programm 2024 umfasst insgesamt drei Freiluftkonzerte auf dem Rathausplatz, darunter die Festivaleröffnung mit Crossover-Pionier Nigel Kennedy, den „Karneval der Tiere” als Familienerlebnis, ein Konzert im Vaduzer-Saal mit der angesagten Pianistin Hélène Grimaud sowie drei kleinere kostenfreie, genreübergreifende Darbietungen im Städtle mit zusätzlicher Publikumsnähe. Das Vaduzer Städtle wird somit an drei Tagen zur publikumsnahen, generationenübergreifenden und familienfreundlichen Vaduz Classic-Bühne. Vaduz als charmante und sympathische Festival-City.

22. bis 24. August 2024

www.vaduzclassic.li