Vom 29. Juni bis zum 1. September kann auf dem Rathausplatz schon zum 34. mal wieder täglich das wundervolle Programm, die einzigartige Atmosphäre und die exquisiten Speisen genossen werden.

Das Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz ist ein Markenzeichen der Bundeshauptstadt. Hunderttausende Menschen aus Wien und der ganzen Welt besuchen alljährlich die beliebte Veranstaltung, um die einzigartige Mischung aus Kultur, Kulinarik und dem besonderen Flair der Stadt bei freiem Eintritt zu genießen. Seit mehr als drei Jahrzehnten lässt das Film Festival die Herzen von „Foodies“ und Freunde guter Küche höherschlagen. Was gibt es auch Schöneres als ausgezeichnete Kulinarik mit lieben Menschen vor einer der attraktivsten Kulissen der Stadt zu genießen? Ob internationale Speisen, heimische Gerichte oder kühle Drinks: Auch in diesem Jahr hat das Festival auf dem Rathausplatz wieder für jeden Geschmack das richtige Angebot.

2024 präsentiert das Film Festival wieder an 65 Tagen Top Produktionen aus allen Genres der Musik. Viele Publikumsmagneten, die weltweit für ausverkaufte Hallen, Konzerte- und Opernhäuser gesorgt haben, garantieren ganz besondere Momente auf dem Wiener Rathausplatz. Neben hochkarätig besetzten Opern wie Die Zauberflöte, Madama Butterfly oder Otello gibt es heuer zahlreiche Konzertmitschnitte von Pop- und Rock-Größen wie P!nk, Queen, Imagine Dragons, The Rolling Stones, Noel Gallagher’s High Flying Birds oder Amy Winehouse beim Film Festival zu erleben. Auch Klassik, Tanz, Jazz, Weltmusik und Musical sind in diesem Jahr wieder mehr als gebührend vertreten. Ein wunderbares Programm für Jung und Alt – selbstverständlich wieder bei freiem Eintritt.

