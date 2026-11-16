Das Hessische Landesmuseum Darmstadt verbindet 120 Jahre Architekturgeschichte mit einer großen Jubiläumsausstellung zu Arnold Böcklin. Ein besonderes Kulturereignis zwischen visionärer Baukunst und fantastischer Malerei.

Ein Museum, das selbst ein Kunstwerk ist: Das Hessische Landesmuseum Darmstadt gehört zu den außergewöhnlichsten Museumsbauten Deutschlands. Entworfen vom Darmstädter Architekten Alfred Messel (1853–1909), wurde das Haus am 27. November 1906 im Beisein des Großherzogs Ernst Ludwig feierlich eröffnet. 120 Jahre später fasziniert der Bau noch immer durch seine außergewöhnliche Verbindung von Architektur, Raumgestaltung und musealer Präsentation.

Messels Vision war seiner Zeit voraus. Statt alle Sammlungen in einer einheitlichen Raumstruktur unterzubringen, entwickelte er unterschiedliche architektonische Lösungen für Kunst, Kultur- und Naturgeschichte. Besonders eindrucksvoll sind der Römische Gang, die Gotische Kapelle und die drei Innenhöfe. Selbst Details wie Vitrinen, Türklinken und Lüftungsgitter wurden vom Architekten entworfen. Das gesamte Gebäude folgt damit einer gestalterischen Idee: Architektur und Kunst sollen eine Einheit bilden.

Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs und einer umfassenden Sanierung von 2007 bis 2013 ist die ursprüngliche Qualität des nahezu vollständig erhaltenen Großbaus heute wieder besonders gut erlebbar.

Arnold Böcklin: Eine Reise in fantastische Bildwelten

Ein weiterer Höhepunkt des Kulturjahres 2027 ist die Sonderausstellung „Arnold Böcklin. Fantastische Welten”. Das Hessische Landesmuseum Darmstadt eröffnet 2027 das internationale Böcklin-Jubiläumsjahr. Anlässlich des 200. Geburtstags des Schweizer Malers erwartet die Besucherinnen und Besucher eine außergewöhnliche Ausstellung über einen Künstler, dessen geheimnisvolle Bildwelten bis heute faszinieren. Es sind Bilder, die den Blick gefangen nehmen und die Fantasie beflügeln. Geheimnisvolle Landschaften, antike Götter, fantastische Mischwesen und eine Atmosphäre zwischen Traum und Wirklichkeit: Die Gemälde von Arnold Böcklin gehören zu den unverwechselbaren Erscheinungen der europäischen Kunstgeschichte. Anlässlich seines 200. Geburtstags widmet das Hessische Landesmuseum Darmstadt dem bedeutenden Vertreter des Symbolismus eine große Sonderausstellung. Unter dem Titel „Arnold Böcklin. Fantastische Welten” wird vom 5. März bis 13. Juni 2027 ein faszinierender Einblick in das Leben, das Werk und die außergewöhnliche Wirkungsgeschichte des Künstlers geboten.

Ein Maler, der seine eigenen Welten erschuf

Arnold Böcklin (1827–1901) wurde in Basel geboren und zählt zu den bedeutendsten Schweizer Künstlerpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts. Seine Ausbildung erhielt er an der Düsseldorfer Kunstakademie, wo er sich zunächst intensiv mit der Landschaftsmalerei beschäftigte. Doch schon bald entwickelte er eine ganz eigene künstlerische Handschrift.

Besonders Italien wurde für ihn zu einer zweiten Heimat. Die mediterrane Landschaft, das Licht des Südens, die antiken Bauwerke und die Mythologie der klassischen Welt prägten seine Vorstellungskraft nachhaltig. Aus diesen Eindrücken entwickelte Böcklin eine unverwechselbare Bildsprache, in der sich Natur, Fantasie und menschliche Gefühlswelten miteinander verbinden.

Anders als die Naturalisten seiner Zeit wollte er nicht einfach die sichtbare Wirklichkeit abbilden. Seine Gemälde öffnen vielmehr Fenster in eine andere Welt. Dort begegnen uns Kentauren, Tritonen, Najaden, Faune und antike Gottheiten. Mal erscheinen sie heiter und verspielt, mal geheimnisvoll, melancholisch oder bedrohlich.

Gerade diese Verbindung von Schönheit, Fantasie und unterschwelliger Unruhe macht seine Kunst bis heute so faszinierend.

Die „Toteninsel” und die großen Fragen des Lebens

Zu Böcklins bekanntesten Werken zählt zweifellos die »Toteninsel«. Zwischen 1880 und 1886 entstanden fünf unterschiedliche Fassungen dieses berühmten Motivs. Zu sehen ist ein Boot, das eine weiß verhüllte Gestalt und einen Sarg zu einer geheimnisvollen, von hohen Zypressen umgebenen Felseninsel bringt. Das Bild wirkt zugleich still, feierlich und unheimlich. Es lässt viele Fragen offen und überlässt es den Betrachtenden, eigene Gedanken und Empfindungen zu entwickeln. Gerade diese geheimnisvolle Mehrdeutigkeit ist charakteristisch für Böcklins Kunst. Auch andere Werke wie „Selbstbildnis mit fiedelndem Tod”, „Pan im Schilf” oder „Die Pest” zeigen, wie intensiv sich der Künstler mit Vergänglichkeit, Mythologie, Natur und den dunkleren Seiten des menschlichen Daseins auseinandersetzte.

Eine Ausstellung voller Entdeckungen

Die Darmstädter Ausstellung geht weit über eine klassische Künstlerretrospektive hinaus. In neun thematischen Stationen werden zentrale Aspekte von Böcklins Leben und Schaffen beleuchtet. Dabei begegnen seine Werke Arbeiten von Vorläufern, Zeitgenossen und späteren Künstlergenerationen.

Eine besondere Rolle spielt die Frage, wie Böcklin von seinen Zeitgenossen wahrgenommen wurde und wie er sich selbst sah. Seine Selbstinszenierung als erfolgreicher und selbstbewusster Künstler steht dabei durchaus im Kontrast zu anderen Darstellungen seiner Persönlichkeit.

Auch die Widersprüchlichkeit seines künstlerischen Schaffens wird sichtbar. Böcklin bewegte sich zwischen der Verehrung antiker Traditionen und dem Wunsch nach künstlerischer Erneuerung. Während ihn viele als bedeutenden Erneuerer feierten, begegneten ihm andere mit Skepsis. Gerade diese Spannungen machen ihn zu einer so interessanten Persönlichkeit des Fin de Siècle.

Die Ausstellung wurde vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt initiiert und in Kooperation mit dem Museum der bildenden Künste Leipzig realisiert. Sie bildet den Auftakt zu einer internationalen Ausstellungsreihe, die anschließend in Berlin, Leipzig und Basel fortgesetzt wird.

5. März bis 13. Juni 2027

Ein besonderer Schatz in Darmstadt

Darmstadt ist für die Ausstellung ein idealer Ort. Das Landesmuseum verfügt über einen herausragenden Böcklin-Bestand. Zwölf Gemälde, darunter die zweite Fassung der „Prometheuslandschaft” von 1885, sowie zahlreiche Handzeichnungen gehören zu den besonderen Schätzen der Sammlung. Mehr als 30 hochkarätige Leihgaben aus bedeutenden Museen im In- und Ausland erweitern die Präsentation. Werke aus Basel, Leipzig, Berlin, Essen und Wuppertal treten in einen spannenden Dialog mit den Darmstädter Beständen.

Besonders interessant ist der Blick auf Böcklins Einfluss auf die Kunst des 20. Jahrhunderts. Die Surrealisten entdeckten früh die fantastische Kraft seiner Bildwelten. Werke von Giorgio de Chirico, Max Ernst und Salvador Dalí veranschaulichen in Darmstadt erstmals, wie nachhaltig Böcklins Kunst spätere Künstlergenerationen inspirierte. Die Ausstellung beleuchtet damit nicht nur das Leben und Werk des Malers, sondern auch seine außergewöhnliche Wirkungsgeschichte. Sie zeigt einen Künstler, der sich zwischen Tradition und Erneuerung bewegte und dessen Bilder bis heute nichts von ihrer Faszination verloren haben. Die Schau ist eine Kooperation mit dem Museum der bildenden Künste Leipzig und bildet den Auftakt einer internationalen Ausstellungsreihe mit weiteren Stationen in Berlin, Leipzig und Basel.

Kultur erleben in einem außergewöhnlichen Ambiente

Das Hessische Landesmuseum Darmstadt bietet 2027 gleich mehrere Gründe für einen Besuch. Der visionäre Museumsbau Alfred Messels und die fantastischen Bildwelten Arnold Böcklins eröffnen zwei unterschiedliche, aber faszinierend miteinander verbundene Perspektiven auf die Kunstgeschichte.

Hier begegnen sich Architektur und Malerei, historische Tradition und künstlerische Fantasie. Ein Museum, das nicht nur Kunst bewahrt, sondern selbst zum Erlebnis wird.

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