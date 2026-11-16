Zwei Nächte in der Mozartstadt, ein Konzert in einem der schönsten historischen Säle Salzburgs und eine Entdeckungsreise durch die prunkvollen Räume der ehemaligen fürsterzbischöflichen Residenz: Das Kulturarrangement „Glanz und Zauber des Barock“ verbindet Musik, Architektur und Geschichte zu einem besonderen Aufenthalt.

Salzburg zählt zu den eindrucksvollsten Barockstädten Europas. Die historische Altstadt, die seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist geprägt von repräsentativen Kirchen, weitläufigen Plätzen und prachtvollen Bürgerhäusern. Über Jahrhunderte gestalteten die Salzburger Fürsterzbischöfe das Stadtbild und schufen ein kulturelles Zentrum, dessen architektonisches Erbe bis heute erhalten geblieben ist.

Einen besonderen Höhepunkt des Arrangements bildet ein Konzert im Marmorsaal des Schlosses Mirabell. Der prachtvolle Saal gehört zu den bedeutendsten historischen Veranstaltungsräumen Salzburgs und ist eng mit der Musikgeschichte der Stadt verbunden. Bereits Leopold Mozart musizierte hier mit seinen Kindern Wolfgang und Nannerl. Heute bildet die barocke Architektur mit ihren reich verzierten Wandflächen und kunstvollen Details einen außergewöhnlichen Rahmen für klassische Konzerte.

Zum Kulturprogramm gehört außerdem ein Besuch des DomQuartiers Salzburg. Der weitläufige Museumsrundgang führt durch die ehemaligen Machtzentren der Fürsterzbischöfe und verbindet bedeutende Kunstsammlungen mit historischen Prunkräumen. Auf mehr als 15.000 Quadratmetern eröffnet sich eine faszinierende Reise durch rund 1.300 Jahre Salzburger Herrschafts-, Kunst- und Kulturgeschichte.

Zu den Stationen zählen die Prunkräume der Residenz, die Residenzgalerie, die Dombogenterrasse, das Dommuseum, die Kunst- und Wunderkammer sowie das Museum St. Peter. Besonders reizvoll ist die Möglichkeit, die historischen Gebäude über einen zusammenhängenden Rundgang zu erkunden und dabei unterschiedliche Perspektiven auf die Salzburger Altstadt zu gewinnen.

Das Arrangement umfasst zwei Übernachtungen mit Frühstück in einem zentral gelegenen Vier-Sterne-Hotel. Eine Salzburg Card für 24 Stunden ermöglicht zusätzliche kulturelle Entdeckungen und beinhaltet den Eintritt zum DomQuartier. Auf Wunsch können außerdem Karten für weitere musikalische Höhepunkte wie die Mozartwoche, die Osterfestspiele, die Pfingstfestspiele oder die Salzburger Festspiele organisiert werden. Diese zusätzlichen Karten sind nicht Bestandteil der regulären Pauschalleistungen.

Damit richtet sich das Angebot besonders an Kulturreisende, die Salzburg nicht nur bei einem kurzen Stadtbesuch kennenlernen möchten. Die Verbindung aus historischem Ambiente, klassischer Musik und bedeutenden Kunstsammlungen eröffnet einen vielseitigen Zugang zur kulturellen Identität der Mozartstadt.

Im Arrangement enthalten sind zwei Übernachtungen mit Frühstück in einem Vier-Sterne-Hotel, eine 24-Stunden-Salzburg-Card inklusive Eintritt zum DomQuartier sowie eine Konzertkarte der besten Kategorie für ein Konzert im Marmorsaal des Schlosses Mirabell.

Ganzjährig 2027 buchbar

www.salzburg.info