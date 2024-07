In Stadtschlaining begegnen Sie Kultur und Natur auf Schritt und Tritt. Stein gewordene Zeitzeugen geben dem Kulturinteressierten eine Überblick über die wechselvolle Geschichte der Stadt. Jedoch die Zeit steht in Stadtschlaining nicht still. Vielmehr hat sich in den letzten Jahrzehnten das kulturelle Leben unaufhaltsam in eine eigene Richtung entwickelt und seinen eigenen Stil kreiert. So gehören das Musik-Festival KLANGfrühling, das Blues & More Festival und der KLANGherbst Stadtschlaining, private Ausstellungen bildender Künstler, Musikveranstaltungen, Vorträge, Diskussionen und Lesungen zu den kulturellen Selbstverständlichkeiten in Stadtschlaining.

Blues & More Festival

Vom 25. bis 28. Juli erobert bereits zum 11. Mal der „Blues“ mit dem Blues & More Festival die Burgarena in Stadtschlaining. Ganz im Sinne des Vorjahres wird das Festival mit dem beliebten „Blues-BBQ“ eröffnet, das am 25. Juli 2024 ab 18 Uhr im wunderschönen Burghof stattfindet. Weiter geht´s dann wie gewohnt am 6. Juli im einzigartigen Ambiente der Burgarena Schlaining mit einem sensationellen Lineup. Beginn des Konzertabends ist um 18 Uhr. Bevor es am 27. Juli, um 18 Uhr mit dem zweiten Konzertabend in der Burgarena Schlaining weitergeht, laden wir Euch herzlich in den Obstgarten der Familie Ringhofer in die Gieberling ein (freier Eintritt). Dort erwarten Euch ab 14 Uhr Bluesklänge von „Rudi Biber“. Ihr habt die Möglichkeit, an einem 2 km langen Spaziergang teilzunehmen (ab Hauptplatz Stadtschlaining), unseren Shuttledienst zu nutzen oder sich direkt vor Ort zu treffen. Für den Abschluss des Blues & More Festivals am 28. Juli haben wir uns heuer etwas Besonderes einfallen lassen. Im Burghof der Burg Schlaining findet am Vormittag, ab 11 Uhr, der erste Blues-Brunch des Festivals mit Musik von „The Barrelhouse BluesMen“ statt.

25. bis 28. Juli 2024, Burgarena Schlaining

www.bluesfestival.at

AUT & LAUT Pop/Rock Festival

Erleben Sie eine Nacht voller Pop und Rock beim AUT & LAUT Festival! Am 3. August 2024 lädt die neu renovierte Burgarena Schlaining zu einem musikalischen Highlight ein. Ab 19 Uhr erwachen die alten Mauern zum Leben mit Auftritten von Top-Bands wie Schilfgürtel, Krawall, Roman Gregory & Band und Gnackwatschn. Genießen Sie die besondere Atmosphäre in diesem beeindruckenden Veranstaltungsort, der perfekt für ein unvergessliches Konzerterlebnis geeignet ist.

3. August 2024, 19 Uhr, Burgarena Schlaining

ABBA Symphonics

ABBA – eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten – begeistert mit ihren einzigartigen und unsterblichen Hits nach wie vor Generationen! Dass die vielen Fans der schwedischen Popgiganten dieses besondere Feeling der unvergesslichen ABBA-Hits auch heute noch live erleben können – dafür sorgt ABBA

Symphonics! Das Besondere an diesem Musikprojekt ist das Zusammenspiel von Orchester –

Rockband und großartigen Sängerinnen und Sängern, welche die ausgefeilten Arrangements dieser Meisterwerke des Pop in Perfektion zum Besten geben. Mit Superhits wie „Waterloo“, „Money Money Money“, „Thank you for the Music“, „Mamma mia“, „SOS“, „Super Trouper“, „Dancing Queen“, „Chiquitita“ oder „Fernando“ wird der Mythos wieder zu neuem Leben erweckt. Begleiten Sie ABBA Symphonics bei der Reise durch die Geschichte von ABBA, singen und tanzen Sie zu den Hits der vier Ausnahmekünstler. Ein Abend mit den größten und schönsten Hits der Popgruppe ABBA – und das im mächtigen Symphonic-Sound.

Lassen Sie sich von diesen unvergesslichen Hits und den Stimmen von Gabi Jahn und Miriam Kulmer mit Ihren 35 Musikerinnen und Musikern verzaubern und erleben Sie ein einzigartiges Feel-Good-Konzert mit Songs, die direkt ins Herz des Publikums gehen.

14. August 2024, 20 Uhr, Burgarena Schlaining



KLANGherbst Stadtschlaining

Tage jüdischer Kultur und Musik

Anfang November bietet Stadtschlaining, die bunte Stadt des Friedens, wieder ein außergewöhnliches Programmangebot. Beim KLANGherbst kommen kulturell wie historisch Interessierte und Musikliebhaberinnen ebenso auf Ihre Kosten wie Kulinarikfans und Weingenießerinnen.

Die „Tage jüdischer Kultur und Musik“ (4. bis 7. November 2024) auf der Friedensburg Schlaining spannen einen musikalischen Bogen über die Geschichte der Stadt Schlaining, die über die Jahrhunderte auch vom jüdischen Leben geprägt war. Die ehemalige Synagoge und mehrere (!) jüdische Friedhöfe legen noch heute Zeugnis davon ab. Dazu begleitend finden Workshops im Rahmen des LEADER+ Projektes „Schtettl“ statt, wo der Stellenwert von Musik in Zusammenhang mit dem Lebensalltag der Jüdinnen und Juden reflektiert werden soll, von Stadtschlaining aus im europäischen Kontext betrachtet.

Freuen wir uns auf ein vielfältiges Programm mit bewegenden und berührenden Momenten, die das Herz erfreut und das Erinnern in wachem Geist pflegt.

4. bis 7. November 2024, Friedensburg Schlaining

www.friedensburg.at