Mit seiner grandiosen „Vierten“ konnte Anton Bruckner 1881 in Wien endlich einen wirklichen Erfolg feiern. Sie ist bis heute neben der „Siebenten“ seine meist gespielte Symphonie geblieben und wurde wirklich vom Komponisten selbst als „Romantische“ bezeichnet, ja sie hatte ursprünglich sogar ein Programm von einer Morgenstimmung über eine Jagdszene bis zum abendlichen Volksfest. Mit Maestro Markus Poschner gastiert einer der wesentlichen Bruckner-Interpreten unserer Zeit, diesmal an der Spitze des in Lugano beheimateten, hochkarätigen „Orchestra della Svizzera Italiana“, dessen Chefdirigent er seit 2015 ist. Vor der Pause gibt es wunderbaren französischen Neo-Impressionismus zu hören, wenn einer der führenden Flötisten der Gegenwart, Emmanuel Pahud, das Konzert „Dreamtime“ seines Landsmanns Philippe Hersant spielt. So schön kann Musik aus dem 21. Jahrhundert sein. Einfach Zeit zum Träumen.

16. Oktober 2024

www.kulturvereinigung.com