Die berühmteste symphonische Dichtung Franz Liszts ist „Les Préludes“ und zwar nicht nur deshalb, weil sie in dunklen Zeiten als Siegesfanfare missbraucht wurde. Dahinter steckt noch dazu gar nichts Deutsches, sondern eine zutiefst französische Dichtung über Leben und Tod. Eigentlich ist auch das erste Klavierkonzert von Liszt eine verkappte Tondichtung, aber erfüllt von der legendären pianistischen Virtuosität des Komponisten. Mit Mariam Batsashvili ist eine „Charmeoffensive aus Georgien“ zu Gast am Klavier, welche weltweit bejubelt wird. Die Dirigentin Shiyeon Sung ist nicht nur ihrer Heimat Südkorea, wo sie als Pionierin gilt, ein Star. Das Antwerp Symphony Orchestra war vor 2017 das königliche Orchester von Flandern und ist einer der führenden Klangkörper des vielsprachigen Belgien. „Die Musik ist als universelle Sprache der Menschheit zu bezeichnen“ schrieb Liszt – und so gibt es in Finale des Konzerts Antonín Dvořáks böhmische Verbeugung vor Brahms, seine 6. Symphonie.

13. November 2024

www.kulturvereinigung.com