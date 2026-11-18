Wenn die ersten Tage des neuen Jahres noch von winterlicher Ruhe geprägt sind, verwandelt sich Münster in einen pulsierenden Treffpunkt der internationalen Jazzszene. Vom 8. bis 10. Januar 2027 lädt das Internationale Jazzfestival ins Theater Münster und eröffnet das musikalische Jahr mit einem Programm, das Grenzen überschreitet, Klangwelten verbindet und zu außergewöhnlichen Entdeckungen einlädt. Neun Konzerte, mehr als 50 Musikerinnen und Musiker aus zehn Ländern und eine Vielzahl unterschiedlicher musikalischer Handschriften versprechen drei Tage voller Inspiration, Kreativität und überraschender Begegnungen.

Das Jazzfestival Münster zählt zu den bedeutendsten und größten wiederkehrenden Musikveranstaltungen der Stadt und genießt weit über die Grenzen Deutschlands hinaus einen hervorragenden Ruf. Im Laufe seiner Geschichte standen hier namhafte Künstlerpersönlichkeiten wie Chick Corea, Don Cherry, Ornette Coleman, Carla Bley, John McLaughlin, Chet Baker, James „Blood“ Ulmer, Michel Petrucciani und Jacky Terrasson auf der Bühne. Ihre Auftritte haben die Geschichte des Festivals geprägt und dessen internationale Bedeutung unterstrichen.

Heute richtet sich der Blick verstärkt auf die zeitgenössische Jazzszene Europas, ohne dabei außereuropäische Einflüsse aus den Augen zu verlieren. Der langjährige künstlerische Leiter Fritz Schmücker versteht es, etablierte Größen, innovative Musikerinnen und Musiker sowie spannende Newcomer zu einem facettenreichen Gesamtbild zusammenzuführen. Seine programmatische Handschrift folgt der „Ästhetik der Kontraste“: Unterschiedliche musikalische Ausdrucksformen, ungewöhnliche Besetzungen und überraschende Klangkombinationen werden bewusst nebeneinandergestellt. So entsteht ein Festival, das nicht nur unterhält, sondern neugierig macht und das Publikum immer wieder auf neue musikalische Wege führt.

Der Auftakt am Freitag steht ganz im Zeichen internationaler Begegnungen. Das Sheen Trio mit Klarinettistin Shabnam Parvaresh, Schlagzeuger Philipp Buck und Gitarristin Ula Martyn-Ellis eröffnet das Festival mit einer außergewöhnlichen Besetzung. Anschließend widmet sich der französische Bassist und Komponist Stéphane Kerecki mit seinem Projekt „Liberation Songs“ dem musikalischen Erbe von Charlie Haden und dessen legendärem Liberation Music Orchestra. Freiheits- und Bürgerrechtsbewegungen bilden den inspirierenden Hintergrund für eine musikalische Neuinterpretation, die Jazz und gesellschaftliche Themen miteinander verbindet. Die Guy Salamon Group aus den Niederlanden beschließt den Abend mit einem spannenden Mix aus zeitgenössischem Jazz, Polka, Punk, Swing und freier Improvisation.

Auch der Samstag verspricht musikalische Vielfalt auf höchstem Niveau. Das Brut Ensemble der französischen Klarinettistin Hélène Duret eröffnet den Abend mit einer ungewöhnlichen Bläserbesetzung, die bewusst auf klassische Harmonieinstrumente verzichtet. Das Duo Brady verbindet Cello, Jazz, Improvisation und akustischen Techno zu einer faszinierenden Klangwelt. Ein weiterer Höhepunkt ist das Schweizer Projekt Keïta / Brönnimann / Niggli feat. Malcolm Braff, das westafrikanische Rhythmen und improvisierte Musik miteinander verschmelzen lässt. Balafon, Klarinette, Saxofon, Perkussion und Piano begegnen sich in einem musikalischen Dialog voller Energie und Offenheit.

Der Sonntag führt schließlich zu zwei besonderen Höhepunkten des Festivals. Das französische Orchestre National de Jazz präsentiert mit „With Carla“ eine Hommage an die außergewöhnliche amerikanische Komponistin, Pianistin und Bandleaderin Carla Bley. Unter der Leitung von Sylvaine Hélary entfaltet das Ensemble mit Bläsern, Streichern und Rhythmusgruppe die vielschichtige musikalische Welt dieser großen Jazzpersönlichkeit. Den Abschluss bildet „New Sketches of Spain“ mit Trompeter Erik Truffaz und dem spanischen Saxofonisten und Flamenco-Sänger Antonio Lizana. Gemeinsam lassen sie Miles Davis’ legendäres Album „Sketches of Spain“ neu aufleben und verbinden dessen Klangwelt mit den lebendigen Traditionen spanischer Musik.

Jazz ist in Münster jedoch nicht nur auf die großen Bühnen beschränkt. Kostenlose Improvisationen in der Dominikanerkirche zur Mittagszeit sowie nächtliche Sessions in der Atelier Bar und im Atlantic Hotel tragen die Musik in den Stadtraum und schaffen zusätzliche Begegnungsmöglichkeiten.

Auch wenn das Festival aufgrund der angespannten Haushaltslage 2027 kompakter ausfällt als in den Vorjahren, bleibt sein künstlerischer Anspruch ungebrochen. Gerade die Konzentration auf neun sorgfältig ausgewählte Konzerte eröffnet Raum für intensive musikalische Erlebnisse. Münster begrüßt das neue Jahr damit auf eine besondere Weise: offen, experimentierfreudig und voller musikalischer Überraschungen.

8. bis 10. Januar 2027

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