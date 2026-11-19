Gerdi Gutperle verbindet in ihrer aktuellen Ausstellung im Kunstraum Viernheim Licht, Farbe und philosophische Dimensionen mit einer Kunst, die weit über das Sichtbare hinausweist.

Was ist Zeit? Ein flüchtiger Augenblick, eine Erinnerung oder eine Dimension, die über unsere unmittelbare Wahrnehmung hinausreicht? Mit ihrer Jahresausstellung „ZEITREISEN – zwischen Augenblick und Ewigkeit“ lädt die Malerin und Objektkünstlerin Gerdi Gutperle dazu ein, diesen Fragen auf künstlerische Weise nachzugehen. Vom 3. November 2026 bis zum 28. Februar 2027 präsentiert sie im eigenen Kunstraum in Viernheim eine retrospektive und aktuelle Werkschau, die das Spannungsfeld zwischen Zeit, Licht, Erinnerung und innerer Zuversicht auslotet.Die Ausstellung eröffnet einen vielschichtigen Dialog zwischen Mikro- und Makrokosmos, Mensch und Natur, Gegenständlichkeit und Abstraktion. In großformatigen Gemälden, mehrschichtigen Mixed-Media-Arbeiten sowie plastischen Objekten und Skulpturen verdichtet Gutperle ihre Eindrücke zu einer Bildsprache, die von intensiver Farbigkeit, rhythmischen Strukturen und einer besonderen Lichtwirkung geprägt ist. Ihre Werke erschließen sich nicht allein auf den ersten Blick. Oft offenbaren sich erst beim längeren Betrachten feine Übergänge, Überlagerungen und Zusammenhänge.

Ihre Werke erschließen sich nicht allein auf den ersten Blick. Oft offenbaren sich erst beim längeren Betrachten feine Übergänge, Überlagerungen und Zusammenhänge. Dabei geht es Gerdi Gutperle weniger um die Darstellung konkreter Motive als um das Sichtbarmachen von Beziehungen, Spannungsfeldern und inneren Verbindungen. Ihre Bildkompositionen spielen mit Gegensätzen, die sich nicht ausschließen, sondern gegenseitig durchdringen und neue Bedeutungsebenen eröffnen. Wie subtil dieser künstlerische Dialog gestaltet ist, zeigt exemplarisch das Bild „Verbindung“: Eine helle Linie setzt zunächst eine deutliche Grenze zwischen einem roten und einem türkisfarbenen Bildraum. Doch bei näherer Betrachtung löst sich die vermeintliche Trennung auf. Farben und schwungvolle Formen durchdringen einander und schaffen eine neue visuelle Einheit. In „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ wiederum wird Erinnerung zum Ausgangspunkt einer gedanklichen Reise. Vergangenes erscheint dabei nicht als abgeschlossener Raum, sondern als lebendige Dimension der Gegenwart.

Die künstlerische Entwicklung Gerdi Gutperles ist selbst eine bemerkenswerte Reise. 1944 geboren, entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Malerei erst 1998, mit Mitte fünfzig, während eines Aufenthalts in Marbella. Was als späte Hinwendung zur Kunst begann, entwickelte sich zu einem vielseitigen Œuvre aus Malerei, Keramik, Skulptur und Lichtinstallationen. Zu ihren prägenden Werkzyklen zählt „Anima Mundi“ – die Weltenseele –, in dem sich ihre Faszination für die Verbindung von Natur, Mensch und Kosmos widerspiegelt.

2007 eröffnete sie in Viernheim ihren rund 600 Quadratmeter großen Kunstraum. Auf vier Ausstellungsflächen bietet dieser neben ihren eigenen Arbeiten auch regionalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform. Öffentliche Führungen und kunsthistorische Vorträge ergänzen das Programm und machen den Ort zu einer Begegnungsstätte für Kunstinteressierte.

Untrennbar mit ihrem künstlerischen Schaffen verbunden ist Gutperles humanitäres Engagement. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Werner gründete sie 2002 die Gerdi Gutperle Stiftung. Die Erlöse aus dem Verkauf ihrer Kunstwerke fließen vollständig in das von ihr initiierte Kinderkrankenhaus und Gesundheitszentrum im südindischen Tamil Nadu. Dort wurden bereits mehr als eine Million Kinder kostenlos medizinisch versorgt. Für dieses außergewöhnliche Engagement erhielt sie 2009 das Bundesverdienstkreuz und 2017 den internationalen Orden des Lächelns.

„Die Gestaltung von Kunstwerken ist eine lange Entdeckungsreise für einen Künstler, der sich immer wieder selbst erkennt und findet“, beschreibt Gutperle ihren eigenen Weg. Dieser Gedanke scheint auch über der aktuellen Ausstellung zu stehen. „ZEITREISEN“ ist mehr als eine Rückschau oder eine Präsentation neuer Arbeiten. Es ist eine Einladung, innezuhalten, Wahrnehmung zu erweitern und sich auf jene Momente einzulassen, in denen Vergänglichkeit und Ewigkeit, Erinnerung und Gegenwart miteinander in Beziehung treten. Text: Dr. Theresia Hahn

3. November 2026 bis 28. Februar 2027

Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr, Eintritt: frei

https://kunstraum-gerdigutperle.de