Die 52. Hamburger Ballett-Tage zwischen großen Emotionen, zeitlosen Klassikern und choreografischem Aufbruch.

Manchmal braucht es keine Worte, um die großen Fragen des Lebens zu stellen. Ein Blick, eine Bewegung, das leise Anheben eines Arms oder ein Körper, der sich gegen die Schwerkraft zu stemmen scheint – Tanz vermag auszudrücken, was Sprache nur schwer fassen kann. Er erzählt von Liebe und Verlust, Sehnsucht und Hoffnung, von inneren Konflikten und der Suche nach dem eigenen Platz in der Welt. Vom 13. bis 29. März 2027 verwandeln die 52. Hamburger Ballett-Tage die Bühne erneut in einen Ort solcher Begegnungen. Zwei Wochen lang vereint das Festival die Vielfalt des Hamburger Balletts und lädt dazu ein, die Kunst des Tanzes in all ihren Facetten zu erleben.

Den Auftakt bildet am 13. März die Uraufführung des Ballettabends „MITTSU“. Der japanische Begriff bedeutet schlicht „drei“ – und steht hier für drei choreografische Handschriften, drei Generationen von Künstlerinnen und drei ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Welt. Neshama Nashman, Yuka Oishi und Kristina Paulin wurden von Lloyd Riggins, dem Künstlerischen Ballettdirektor des Hamburg Ballett, eingeladen, gemeinsam einen außergewöhnlichen Abend zu gestalten. Inspiriert von Künstlerinnen der Moderne, allen voran der Schriftstellerin Virginia Woolf, widmen sie sich der Frage nach weiblicher Kreativität, Selbstbestimmung und künstlerischer Freiheit. Woolf, eine literarische Pionierin und frühe Feministin, wird dabei zum gedanklichen Ausgangspunkt für ein Ballett, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verknüpft und neue Perspektiven auf die Kunst eröffnet.

Zwischen Märchenwelt und romantischer Sehnsucht

Wie faszinierend die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit sein können, zeigt Alexei Ratmanskys Familienballett „Wunderland“. Die Abenteuer der eigensinnigen Alice in einer Welt, in der plötzlich ganz andere Regeln gelten, haben seit Generationen nichts von ihrer Magie verloren. Ratmansky verbindet erzählerische Fantasie mit einer modernen choreografischen Sprache und schafft ein Ballett, das gleichermaßen Kinder wie Erwachsene in seinen Bann zieht. Es ist eine Einladung, die eigene Vorstellungskraft wiederzuentdecken und für einen Moment die vertraute Welt hinter sich zu lassen.

Ein spannender Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart entfaltet sich auch im Ballettabend „ROMANTIC EVOLUTION/S“. Hier begegnet der romantische Klassiker „La Sylphide“ einer neuen choreografischen Arbeit von Aleix Martínez. Das 1832 uraufgeführte Werk gilt als Inbegriff des romantischen Balletts. Es erzählt von James, einem schottischen Bauern, der am Tag seiner Hochzeit einer geheimnisvollen Sylphide verfällt. Fasziniert von dem ätherischen Wesen verlässt er seine Verlobte und folgt ihr in den Wald – einer Welt zwischen Sehnsucht, Verführung und unerreichbarem Glück.

Die Geschichte ist weit mehr als ein romantisches Märchen. Sie handelt von der Sehnsucht nach einem Leben jenseits des Alltäglichen, von der Faszination des Unbekannten und dem menschlichen Wunsch, das Begehrte besitzen zu wollen. Doch gerade der Versuch, die Sylphide festzuhalten, wird zum Verhängnis.

In seinem neuen Werk „Äther“ greift Aleix Martínez diese Themen auf und übersetzt sie in eine zeitgenössische Bewegungssprache. Zu den atmosphärischen Klängen von Pēteris Vasks und Arvo Pärt entstehen poetische und mystische Bilder, die den romantischen Geist in die Gegenwart holen. Sehnsucht, Freiheit und die zerstörerische Kraft des Begehrens werden dabei zu universellen Fragen, die auch heute nichts von ihrer Aktualität verloren haben.

Neue Welten, alte Fragen

Der Ballettabend „NEUE WELTEN“ verbindet die Uraufführung von Edvin Revazovs „Letters from Lincoln“ mit der europäischen Erstaufführung von Justin Pecks „Copland Dance Episodes“. Im Mittelpunkt stehen die amerikanischen Komponisten Michael Daugherty und Aaron Copland.

Revazov lässt sich von Daughertys musikalischem Werk inspirieren, das auf Briefen und Reden Abraham Lincolns basiert. Doch statt den amerikanischen Bürgerkrieg nachzuerzählen, richtet seine Choreografie den Blick auf die universellen Erfahrungen des Menschen: Abschied, Verlust, Hoffnung, Rückkehr und Wiedersehen. Es geht um die Schicksale einzelner Menschen in Zeiten großer Umbrüche – und um die Frage, was uns trotz aller Unterschiede verbindet.

Auch John Neumeiers Handlungsballett „A Cinderella Story“ erzählt weit mehr als ein bekanntes Märchen. Aschenputtel wird zur Geschichte über Selbstfindung, Erwachsenwerden und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Ebenso verwandelt Neumeier Anton Tschechows „Die Möwe“ in eine faszinierende Reflexion über die Welt des Balletts. Der junge Kostja träumt von einer neuen Tanz-Avantgarde, seine Mutter Arkadina verkörpert die etablierte Tradition, während die junge Nina nach ihrem eigenen künstlerischen und persönlichen Weg sucht. Im Zentrum stehen die Spannungen zwischen Kunst und Liebe, Anspruch und Wirklichkeit, Macht und Abhängigkeit – Themen, die jede Generation aufs Neue beschäftigen.

Ein Meisterwerk zwischen Glauben und Menschlichkeit

Ein besonderer Höhepunkt der Ballett-Tage ist John Neumeiers Interpretation von Johann Sebastian Bachs „Matthäus-Passion“, die anlässlich des 300-jährigen Jubiläums des Musikwerks gezeigt wird. Bachs monumentale Komposition, die 1727 erstmals in der Leipziger Thomaskirche erklang, gehört zu den bedeutendsten Werken der Musikgeschichte.

Neumeier sucht darin nach den Ursprüngen des sakralen Tanzes und nach den großen menschlichen Themen, die über religiöse Grenzen hinausreichen. Schuld und Vergebung, Trauer und Hoffnung, Opfer und Liebe werden in bewegende Bilder übersetzt. Die Choreografie eröffnet einen Raum für Nachdenklichkeit, Mitgefühl und Anteilnahme. Sie zeigt, dass die Matthäus-Passion nicht nur eine religiöse Erzählung ist, sondern eine zutiefst menschliche Auseinandersetzung mit den Fragen unseres Daseins.

Der Scirocco – ein Wind, der die Seele bewegt

Auch das zweitägige Gastspiel der WINNDance Compagnie verspricht eine außergewöhnliche Begegnung von Tanz, Literatur, Musik und Mode. Der Tanzabend „Scirocco“ verbindet die Kapitel „Tod in Venedig“ und „Bridge of Sighs“ zu einer emotionalen Reise durch die Stadt der Sehnsucht.

Der Scirocco, jener heiße Wind aus der Sahara, der über das Mittelmeer bis nach Venedig zieht, wird zum Sinnbild innerer Unruhe. Er trägt Staub und Salz, legt einen warmen Schleier über Haut und Gedanken und lässt die Emotionen intensiver werden. Genau diese Atmosphäre bildet den Ausgangspunkt des Abends.

„Tod in Venedig“ greift Motive aus Thomas Manns berühmter Novelle auf. Der alternde Schriftsteller Gustav von Aschenbach gerät während seines Aufenthalts in Venedig in eine existenzielle Krise. Zwischen Disziplin und Verlangen, Kontrolle und Obsession beginnt sein geordnetes Leben aus den Fugen zu geraten. Ein fiktiver innerer Dialog zwischen Thomas Mann und seiner literarischen Figur macht die emotionalen Widersprüche sichtbar. Die Choreografinnen und Choreografen Imre und Marne van Opstal, Omar Román De Jesús und Rainer Behr übersetzen diese Ambivalenz in eine eindringliche Körpersprache.

John Neumeiers „Bridge of Sighs“ führt die Gedanken weiter. Die berühmte Seufzerbrücke in Venedig wird zum Symbol für Abschied, Vergänglichkeit und die Sehnsucht nach dem Unwiederbringlichen. Inspiriert von Augustinus, der Musik Dmitri Schostakowitschs und der Geschichte dieses besonderen Ortes, entsteht eine emotionale Landschaft zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Die Kostüme von BOSS verleihen dem Abend eine unverwechselbare visuelle Sprache und unterstreichen die Atmosphäre der einzelnen Werke. Die WINNDance Compagnie, gegründet von Slava Tutukin und Marijn Rademaker, vereint renommierte Tänzerinnen und Tänzer über 40 und setzt damit zugleich ein Zeichen für eine neue gesellschaftliche Wahrnehmung von Alter, künstlerischer Reife und Ausdruckskraft.

Ein glanzvoller Abschluss

Am Ostermontag, dem 29. März 2027, beschließt die Nijinsky-Gala die 52. Hamburger Ballett-Tage. Mit Höhepunkten der Saison und zahlreichen Gästen bildet sie traditionell den festlichen Abschluss des Festivals.

Zwei Wochen lang zeigt Hamburg, wie lebendig und vielseitig die Kunst des Balletts ist. Klassische Meisterwerke begegnen zeitgenössischen Choreografien, große literarische Stoffe werden in Bewegung übersetzt, junge Künstlerinnen und Künstler setzen neue Akzente und etablierte Meister beweisen die zeitlose Kraft ihrer Kunst.

Die Hamburger Ballett-Tage sind damit weit mehr als eine Leistungsschau des Tanzes. Sie sind ein Fest der Emotionen, der Fantasie und der künstlerischen Freiheit.

13. bis 29. März 2027

https://hamburgballett.die-hamburgische-staatsoper.de