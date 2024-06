2024 findet das Gratis-Open-Air-Festival wieder auf Bühnen in ganz Wien statt. Künstler aus den Bereichen Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und Zeitgenössischer Zirkus sorgen von Ende Juni bis Mitte August für kulturelle Unterhaltung. Neben dem umfangreichen Abendprogramm gibt es Kinder- und Familienprogramm sowie eine Konzertreihe in den Pensionistenhäusern.

Der Kultursommer Wien wurde 2020 erstmals als dezentrales gratis Open-Air-Festival veranstaltet. Die ursprüngliche Intention war es, Künstler während der Coronapandemie zu unterstützen und den in Wien ansässigen Menschen, die in vielen Fällen im Sommer nicht verreisen konnten, ein vielfältiges kulturelles Angebot in ganz Wien anzubieten. Mit der Neugründung der Kultursommer Wien KS GmbH im Dezember 2021 und der Anbindung an die Basis.Kultur.Wien wurde der Grundstein für ein langfristiges kulturpolitisch relevantes Projekt gelegt, dessen zentrale Zielsetzung die barrierefreie, kulturelle Nahversorgung aller in Wien lebenden und verweilenden Menschen ist. Das Festival versteht Kunst und Kultur als Lebensmittel, das den Menschen leicht zugänglich zur Verfügung gestellt werden sollte.

Der Kultursommer Wien schafft rund um seine Bühnen Orte der Begegnung und der Vielfalt, fordert zum Verweilen und zum Austausch auf, kann aber auch als Kunst und Kultur im Vorbeigehen angenommen werden. Als eine der lebenswertesten Städte der Welt wird Wien hier dem Ruf als Kunst- und Kulturmetropole in allen Teilen der Stadt gerecht. Das Ziel, ein möglichst breites Publikum zu erreichen, spiegelt sich im Programm wider. Neben den Hauptspielzeiten am Abend wird am Vormittag ein Familienprogramm angeboten. Spielorte sind öffentliche Parks und Plätze sowie Pensionistenhäuser. Langfristig sollen partizipative Formate forciert werden, um als Schnittstelle zwischen Besucher und Kulturschaffenden aufzutreten und den Kultursommer Wien als lebendigen Ort der Begegnung mit Kunst und Kultur zu etablieren.

Gemeinsam mit den Menschen feiert der Kultursommer Wien die kulturelle Vielfalt der Stadt. Jedes Jahr werden Künstler aus den Bereichen Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und Zirkus eingeladen, sich beim Open Call zu bewerben. Aus der großen Vielzahl an eingereichten Projekten wählt ein Künstlerisches Board, das in der Regel alle zwei Jahre wechselt, das Programm aus. Zentrale Aspekte des Festivals sind Vielfalt und Egalität. Alle Künstler erhalten die gleiche Gage. Als jährlich stattfindendes Festival können Künstler den Kultursommer Wien als Spielort, Experimentierfeld oder als Möglichkeit nutzen, das eigene Werk im öffentlichen Raum zu präsentieren. Der offene Zugang zu den Bühnen soll neue Besucherschichten für das kulturelle Angebot der Stadt begeistern.

In diesem Jahr werden die Wiener Symphoniker das Eröffnungskonzert im Wiener Prater spielen. Passend zum Schulschluss laden die Wiener Symphoniker zum sommerlichen Open-Air-Konzert in den Prater. Packen Sie also ihren Picknickkorb und genießen Sie auf der Kaiserwiese vor der spektakulären Kulisse des Wiener Riesenrads ein buntes Konzertprogramm! Mit Dirigent Dirk Kaftan, Sopranistin Annette Dasch und Überraschungsgästen .

27. Juni bis 11. August 2024

kultursommer.wien