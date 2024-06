Der ewige Kampf von Gut gegen Böse: Seit rund 100 Jahren retten Superheldinnen und Superhelden immer wieder die Menschheit. Und Comics sind seit jeher ein Spielplatz für verrückte Ideen. Frauen und Männer, die fliegen oder die Wände hochklettern können, dabei Gedanken lesen und nahezu unverwundbar sind – alles wird möglich und die Phantasie zur einzigen Grenze!



Auf 1200 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit über 1000 Exponaten beleuchtet das NRW-Forum Düsseldorf in seiner ersten großen Comic-Ausstellung das gesamte popkulturelle Universum der Superheldinnen, Superhelden und deren Widersachern, den Superschurkinnen und Superschurken.Von Batman und Joker über Manga und Anime bis hin zu Politik und Propaganda: Die Schau demonstriert in insgesamt elf Themenbereichen die Vielfalt des Genres. Neben zahlreichen Comic-Heften werden Originalzeichnungen, Skulpturen und Action Toys sowie Filmausschnitte und Medienkunstinstallationen gezeigt.

Menschen auf der ganzen Welt sind fasziniert von den übermenschlichen Superkräften, von den alternativen Universen, den Charakteren und Geschichten, die unsere Kulturen so stark beeinflusst haben. Die Superheldinnen und Superhelden verkörpern Wünsche, Träume und Hoffnungen der Menschheit und sind eine kollektive Vision zur Verteidigung der Demokratie. Die Figuren sind nicht nur Teil der universellen Popkultur geworden, sondern haben sich auch erfolgreich in unseren Alltag integriert – von Faschingskostümen bis zum Mindset-Coaching für Business-Heldinnen und Business-Helden.

Was macht eine Heldin und einen Helden heute aus? Wie haben sich die Figuren im Laufe der Zeit verändert? Brauchen wir nicht gerade neue Superheldinnen und Superhelden als Vermittler universeller Werte, als Wächterinnen und Wächter von Frieden und Gerechtigkeit in einer Welt, die immer zerbrechlicher wird?

13. September 2024 bis 11. Mai 2025

www.nrw-forum.de