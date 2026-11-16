Zehn Blechbläser, ein unverwechselbarer Ensemblesound und eine musikalische Bandbreite, die von barocker Polyfonie bis zu modernen Arrangements reicht: GERMAN BRASS gastiert in der Tonhalle Düsseldorf und demonstriert, wie vielseitig die Klangwelt der Blechblasinstrumente sein kann.

Seit seiner Gründung 1974 zählt GERMAN BRASS zu den renommiertesten Blechbläserensembles Europas. Die Formation entwickelte sich aus dem Deutschen Blechbläserquintett und erweiterte ihre Besetzung im Laufe der Jahre zu einem zehnköpfigen Ensemble. Aus dieser Entwicklung entstand ein eigenständiger Klangkörper, der die technischen Möglichkeiten und Ausdrucksformen seiner Instrumente auf besondere Weise nutzt.

Die Musiker stammen aus dem Umfeld bedeutender deutscher Orchester und bringen eine außergewöhnliche instrumentale Erfahrung mit. Trompeten, Hörner, Posaunen und Tuba bilden gemeinsam einen Klangapparat, der sowohl kammermusikalische Transparenz als auch beinahe sinfonische Klangfülle entfalten kann.

Eine besondere Stärke des Ensembles liegt in seinen Bearbeitungen klassischer Meisterwerke. Kompositionen, die ursprünglich für Orgel, Streicher oder großes Orchester entstanden, erhalten in der Blechbläserbesetzung eine neue klangliche Gestalt. Dabei kommt es nicht allein auf technische Virtuosität an. Entscheidend ist die Fähigkeit, unterschiedliche musikalische Stimmen so auszubalancieren, dass komplexe Strukturen auch ohne die ursprüngliche Instrumentierung nachvollziehbar bleiben.

Gerade die Musik Johann Sebastian Bachs eignet sich für solche klanglichen Experimente. Seine kunstvoll miteinander verwobenen Melodielinien eröffnen den Blechbläsern die Möglichkeit, ihre individuelle Ausdruckskraft in ein präzise gestaltetes musikalisches Gesamtbild einzubringen. Doch GERMAN BRASS beschränkt sich keineswegs auf das klassische Repertoire.

Mit stilistischer Offenheit und einer ausgeprägten Freude am musikalischen Experiment hat sich das Ensemble über Jahrzehnte ein Publikum weit über die traditionelle Blechbläserszene hinaus erschlossen. Humorvolle Arrangements und überraschende musikalische Wendungen gehören ebenso zu seiner künstlerischen Identität wie die ernsthafte Auseinandersetzung mit bedeutenden Kompositionen.

Der Auftritt im Mendelssohn-Saal der Tonhalle Düsseldorf bietet Gelegenheit, eines der traditionsreichsten deutschen Blechbläserensembles in seiner charakteristischen Besetzung zu erleben. Eine detaillierte Werkliste für diesen Konzertabend ist bislang nicht veröffentlicht.

20. Februar 2027

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