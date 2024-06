Das Festival KLANGSPUREN SCHWAZ steht in diesem Jahr unter dem Motto Konspirationen und will in Zeiten der zunehmenden Polarität den Fokus auf Verbindendes richten. Konspiration lässt sich dabei – im Gegensatz zum landläufigen Verständnis des Begriffes als Aufruf zur Verschwörung – als Inspiration zum kollektiven Erleben verstehen. Die ursprüngliche Bedeutung von „Conspiratio“ weist nämlich auf ein „Miteinander-Atmen“ hin und kann somit sogar im positiven Sinne „Gemeinschaft und Verbundenheit“ bedeuten. Ganz in diesem Sinne wurde das Programm aus dem schöpferischen Potenzial der Zusammenarbeit entwickelt, wenn der künstlerische Leiter Christof Dienz und „Curating Artist“ Eva Reiter diese Festivalausgabe gemeinsam gestalten.

Wie sehr sich die Verbindung von lokaler Vernetzung und internationaler Perspektive dazu gegenseitig befruchten kann, möchte KLANGSPUREN 2024 besonders akzentuieren. Das Festival präsentiert künstlerisch unterschiedlichste Formate zwischen musikalischer Performance und Installation, Musiktheater und hybriden Programmen, Alter und Neuer Musik sowie zwischen kreativer Kooperation und Improvisationsmusik. Schon das Eröffnungskonzert mit dem Tiroler Symphonieorchester präsentiert ein Panoptikum aktueller Schreibweisen für den Orchesterapparat. Das belgische Ensemble Nadar entwickelt mit I’ll Be Back eine Art Übergangszone zwischen der Musik Johann Sebastian Bachs und einer neuen Klangsprache. Mit Growing Sideways erleben wir eine neue Form des Musiktheaters: ein faszinierendes Experiment an der Schnittstelle von Choreografie, Komposition und neuen Medien. Maxime Denuc und Kris Verdonck laden mit Nachthorn zu einem außergewöhnlichen Orgel-Clubbing ein. Auch die künstlerischen Beiträge der Klangwanderung gestalten sich heuer als konspirativ-inspirative Räume. Der Fokus aller Stationen liegt auf dem interaktiven und experimentellen Hörerlebnis. So laden die Kuratorinnen und Kuratoren dazu ein, sich auf neue Wahrnehmungen, neue Perspektiven und klangliche Erlebnisse einzulassen.

5. bis 22. September 2024

https://klangspuren.at