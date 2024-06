Der Spielplan des Vorarlberger Landestheaters für die Theatersaison 24/25 präsentiert eine vielfältige Auswahl an Aufführungen, darunter fünf Uraufführungen, Klassiker der Literaturgeschichte, eine der erfolgreichsten Opern überhaupt sowie experimentelle Produktionen für das Publikum.

Im Schatten der Theaterhistorie findet sich die kaum erzählte Geschichte des Jean-Gaspard Deburau, Begründer der modernen Pantomime, und seines Alter Egos, der Bühnenfigur Pierrot. Old White Clowns taucht ein in das Leben Deburaus und seinen Werdegang vom kaum beachteten Straßenkünstler zum gefeierten Star von Paris – eine Entwicklung, die schließlich in einen grausamen Mord mündet. Emma Murray, Téné Ouelgo und Max Merker beleben Pierrot im Wechsel neu, lehnen sich an an Motive aus Jacques Préverts und Marcel Carnés Kinder des Olymp und lassen ein Narrativ entstehen, das die dunklen Seiten der menschlichen Seele und der Gesellschaft beleuchtet.

Mal wortlos, mal beredt, aber immer mit intensiver Körperlichkeit gehen sie physisch und emotional an ihre Grenzen, um die Wechselwirkungen von Macht, Unterdrückung und persönlicher Transformation zu ergründen.

Uraufführung 2. Oktober 2024

landestheater.org