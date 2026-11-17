Französische Malerei, Champagner, zeitgenössische Musik und kulinarische Kunst begegnen einander in der Alten Pinakothek. Mit „Fête galante – Puder, Pomp und Party“ lädt das Münchner Museum zu einem außergewöhnlichen Abend zwischen höfischer Eleganz und moderner Inszenierung ein.

Den kunsthistorischen Rahmen bildet die Sonderausstellung „Liaisons françaises. Französische Malerei in Bayern von Claude Lorrain bis François Boucher“, die vom 26. November 2026 bis zum 4. April 2027 in der Alten Pinakothek zu sehen ist. Sie widmet sich dem Einfluss französischer Kunst auf die Sammlungsgeschichte der Wittelsbacher und führt in eine Epoche, in der Frankreich maßgeblich die europäischen Vorstellungen von Eleganz, Geschmack und höfischer Repräsentation prägte.

Der Begriff „Fête galante“ bezeichnet eine besondere Bildgattung der französischen Malerei des frühen 18. Jahrhunderts. Vor allem Antoine Watteau machte Darstellungen eleganter Gesellschaften in idyllischen Parklandschaften populär. Musikalische Darbietungen, galante Begegnungen und kostbare Gewänder bestimmen diese Bildwelten, in denen sich Lebensfreude und eine bisweilen melancholische Stimmung miteinander verbinden.

Gemeinsam mit dem Institut français München überträgt die Alte Pinakothek diese historische Vorstellung eines kunstvollen Festes in die Gegenwart. Dabei werden die Ausstellungsräume zum Schauplatz einer Begegnung verschiedener kreativer Disziplinen.

Die Künstlerin Layla Naomi Loebel gestaltet eine kulinarische Performance, die den Genuss selbst zum Bestandteil des künstlerischen Erlebnisses macht. Für die musikalische Atmosphäre sorgt DJ Iris Leroy vom Münchner Community Radio 80000. Die Kombination unterschiedlicher Sinneseindrücke schafft einen ungewöhnlichen Rahmen für die Betrachtung historischer Gemälde.

Gerade der Kontrast zwischen den Kunstwerken des 17. und 18. Jahrhunderts und zeitgenössischen Ausdrucksformen verspricht interessante Begegnungen. Die französische Festkultur, deren gesellschaftliche Rituale und ästhetische Vorstellungen in zahlreichen Gemälden überliefert sind, erhält durch die Veranstaltung eine neue Interpretation.

Mit einem Glas Champagner zur Begrüßung lädt die Alte Pinakothek dazu ein, ihre Sammlungsräume abseits des gewöhnlichen Museumsalltags zu erleben. Historische Malerei wird an diesem Abend zum Ausgangspunkt eines Festes, das Kunstbetrachtung, Genuss und gesellschaftliche Begegnung miteinander verbindet.

11. März 2027



https://www.pinakothek.de/de/ausstellung/liaisons-francaises