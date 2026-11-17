Was verbindet klassische Kammermusik mit der Gesundheit unseres Planeten? Gemeinsam mit den Münchner Symphonikern lädt das Deutsche Museum zu einem besonderen Veranstaltungsformat ein, das wissenschaftliche Erkenntnisse und musikalische Ausdrucksformen miteinander in Beziehung setzt.

Unter dem Saisonmotto „ENTER NEW SPACES“ erschließen die Münchner Symphoniker neue Räume für musikalische Begegnungen. Die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Museum eröffnet dabei einen ungewöhnlichen Dialog zwischen zwei Disziplinen, die sich auf unterschiedliche Weise mit der Wahrnehmung und dem Verständnis unserer Welt beschäftigen.

Im Mittelpunkt des Abends steht das Konzept der planetaren Gesundheit. Der wissenschaftliche Ansatz untersucht die Zusammenhänge zwischen dem menschlichen Wohlbefinden und dem Zustand natürlicher Ökosysteme. Klimatische Veränderungen, landwirtschaftliche Produktionsweisen und der Umgang mit natürlichen Ressourcen spielen dabei eine wesentliche Rolle.

Zum Auftakt erhalten die Besucher bei einer Führung durch die Landwirtschafts- und Musikausstellungen des Deutschen Museums Einblicke in zwei unterschiedliche Themenwelten. Anschließend verbindet ein Impulsvortrag zur planetaren Gesundheit wissenschaftliche Perspektiven mit einem kammermusikalischen Programm im Auditorium.

Die musikalische Gestaltung widmet sich dem Trio d’anches, einer französisch geprägten Kammermusikbesetzung aus Oboe, Klarinette und Fagott. Die unterschiedlichen Klangcharaktere der drei Holzblasinstrumente ermöglichen ein besonders facettenreiches Zusammenspiel.

Auf dem Programm steht Darius Milhauds „Pastorale“ op. 147. Der französische Komponist gehörte der berühmten Groupe des Six an und entwickelte eine unverwechselbare Tonsprache, die sich durch rhythmische Beweglichkeit und harmonische Vielfalt auszeichnet.

Mit „On the Beach“ der amerikanischen Komponistin Jenni Brandon erhält die Natur einen unmittelbaren musikalischen Ausdruck. Auch in anderen Werken ihres Schaffens setzt sich Brandon intensiv mit Landschaften und natürlichen Lebensräumen auseinander. Die „Petite Suite“ des französischen Komponisten Jean Rivier ergänzt das Programm um eine weitere Facette der Holzbläserkammermusik.

Mit STUDIOSOUND II schaffen das Deutsche Museum und die Münchner Symphoniker ein Veranstaltungsformat, das über die Grenzen des klassischen Konzertbesuchs hinausführt. Wissenschaftliche Vermittlung und musikalisches Erleben ergänzen einander und eröffnen neue Perspektiven auf das Verhältnis zwischen Mensch, Natur und Kultur.

10. Februar 2027

www.deutsches-museum.de