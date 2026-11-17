Ein königliches Mausoleum im Schein von Laternen und Taschenlampen: Mit der Sonderführung „Licht aus – Spot an“ eröffnet die Grabkapelle auf dem Württemberg einen ungewöhnlichen Zugang zu einem der bedeutendsten klassizistischen Bauwerke Stuttgarts.

Hoch über den Weinbergen des Neckartals erinnert die Grabkapelle an eine bewegende Episode württembergischer Geschichte. König Wilhelm I. ließ das Mausoleum nach dem frühen Tod seiner zweiten Ehefrau, Königin Katharina von Württemberg, errichten. Die aus Russland stammende Monarchin setzte sich zu Lebzeiten besonders für soziale Einrichtungen und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung ein.

Nach ihrem Tod im Jahr 1819 beauftragte Wilhelm I. den italienischen Architekten Giovanni Salucci mit dem Bau einer repräsentativen Grabstätte. Zwischen 1820 und 1824 entstand an der Stelle der ehemaligen Stammburg des Hauses Württemberg ein klassizistischer Zentralbau, dessen Architektur sich an antiken Vorbildern orientiert. Über dem Eingang zeugt bis heute die Inschrift „Die Liebe höret nimmer auf“ von der persönlichen Bedeutung des Bauwerks.

Während die Grabkapelle tagsüber von ihrer klaren architektonischen Gestaltung und dem natürlichen Lichteinfall geprägt ist, verändert sich ihre Wirkung mit Einbruch der Dunkelheit grundlegend. Genau diesen Kontrast macht sich die Sonderführung zunutze.

Bei ausgeschalteter Beleuchtung erkunden die Teilnehmer das Mausoleum im Licht von Laternen und Taschenlampen. Einzelne architektonische Elemente, Skulpturen und Schmuckdetails treten aus dem Dunkel hervor und ermöglichen eine konzentrierte Betrachtung des historischen Bauwerks. Licht und Schatten verleihen dem Innenraum dabei eine beinahe geheimnisvolle Atmosphäre.

Die einstündige Führung verbindet kunsthistorische Hintergründe mit der Geschichte des württembergischen Königshauses und einem außergewöhnlichen räumlichen Erlebnis. Gerade in der winterlichen Jahreszeit besitzt die abgeschiedene Lage der Grabkapelle hoch über Stuttgart einen besonderen Reiz.

Abseits der klassischen Denkmalbesichtigung lädt das Format dazu ein, ein vertrautes Wahrzeichen aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen und sich bewusst Zeit für die oftmals übersehenen Details seiner Architektur zu nehmen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

22. und 23. Januar, 19. und 20. Februar 2027

www.grabkapelle-wuerttemberg.de