Wenn sich die Türen der Basler Museen bis tief in die Nacht öffnen, verwandelt sich die Stadt in eine außergewöhnliche Bühne für Kunst, Geschichte und Wissenschaft. Die Museumsnacht lädt dazu ein, die kulturelle Vielfalt der Rheinmetropole abseits der regulären Öffnungszeiten zu entdecken.

Mit ihrer außergewöhnlichen Museumsdichte nimmt die Stadt Basel eine besondere Stellung in der europäischen Kulturlandschaft ein. Bedeutende Kunstsammlungen, historische Ausstellungsräume und Institutionen mit ganz unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten prägen das kulturelle Leben der Stadt. Einmal jährlich rücken diese Einrichtungen im Rahmen der Museumsnacht besonders eng zusammen.

Rund 30 bis 40 Museen und Kulturinstitutionen in Basel und der umliegenden Region beteiligen sich traditionell an der Veranstaltung. Bis zwei Uhr morgens bietet sich die Gelegenheit, zwischen verschiedenen Häusern zu wechseln und dabei einen ganz persönlichen kulturellen Streifzug zusammenzustellen.

Das Konzept geht weit über den klassischen Ausstellungsbesuch hinaus. Führungen, Lesungen, musikalische Darbietungen und kreative Workshops gehören zu den charakteristischen Bestandteilen der Museumsnacht. Unterschiedliche Formen der Kunstvermittlung ermöglichen es, sich auch mit Themen auseinanderzusetzen, die bei einem gewöhnlichen Museumsbesuch vielleicht weniger Aufmerksamkeit finden würden.

Gerade die Verbindung unterschiedlicher Sammlungsgebiete macht den besonderen Reiz des Abends aus. Die Basler Museumslandschaft reicht von historischen Kunstwerken und zeitgenössischen Positionen bis hin zu naturwissenschaftlichen und kulturgeschichtlichen Sammlungen. Innerhalb weniger Stunden lassen sich dadurch ganz unterschiedliche Epochen und Wissenswelten erkunden.

Hinzu kommt die besondere Atmosphäre der nächtlichen Stadt. Der Wechsel zwischen historischen Straßen, beleuchteten Museumsgebäuden und lebendigen Ausstellungsräumen wird selbst zu einem Teil des kulturellen Erlebnisses. Die Museumsnacht bietet damit auch einen reizvollen Anlass für eine winterliche Städtereise nach Basel.

Ob als gezielte Entdeckungsreise durch ausgewählte Sammlungen oder als spontaner Streifzug durch die Basler Kulturszene – die Museumsnacht eröffnet neue Zugänge zur Kunst und macht die Stadt für einige Stunden zu einem großen, zusammenhängenden Kulturraum.

22. Januar 2027

www.museenbasel.ch