Elegante Winterkleidung, nostalgische Begegnungen und die verschneite Bergkulisse des Berner Oberlandes: Während der Belle Epoque Woche verwandelt sich Kandersteg in einen Schauplatz vergangener Zeiten. Die 17. Ausgabe widmet sich unter dem Motto „Kräuter, Salben und Medizin“ einem besonderen Kapitel der Alltagsgeschichte.

Die Belle Époque bezeichnet jene Epoche zwischen dem ausgehenden 19. Jahrhundert und dem Beginn des Ersten Weltkriegs, die von technischem Fortschritt, gesellschaftlichem Wandel und einer außergewöhnlichen kulturellen Blüte geprägt war. In Europa entstanden prachtvolle Hotels, elegante Kurorte und neue Formen des gesellschaftlichen Lebens. Gleichzeitig entwickelte sich der Tourismus in den Schweizer Alpen zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig.

Kandersteg lässt diese Zeit einmal jährlich wiederaufleben. Das winterliche Chaletdorf bietet mit seiner traditionellen Architektur und der beeindruckenden Berglandschaft eine stimmungsvolle Kulisse für die historische Inszenierung. Einheimische und Feriengäste begegnen einander in zeittypischer Kleidung und werden selbst zu Mitwirkenden eines außergewöhnlichen kulturellen Erlebnisses.

Die Ausgabe 2027 richtet den Blick auf die Geschichte der Heilkunde. Kräuter, traditionelle Salben und medizinische Praktiken eröffnen interessante Einblicke in eine Epoche, in der moderne wissenschaftliche Erkenntnisse zunehmend auf jahrhundertealtes Erfahrungswissen trafen. An unterschiedlichen Veranstaltungsorten können sich Interessierte mit diesen Themen auseinandersetzen.

Den traditionellen Auftakt bildet die Eröffnung auf der Bahnhofmatte. Bei einer großen Promenade präsentieren sich die Teilnehmer in nostalgischen Kostümen. Auch Besucher in entsprechender Kleidung sind eingeladen, sich ohne vorherige Anmeldung dem historischen Spaziergang anzuschließen.

Wer noch tiefer in die Atmosphäre der Jahrhundertwende eintauchen möchte, kann sich bei einem Kleiderverleih mit einem passenden historischen Outfit ausstatten lassen. Ergänzend bieten einheimische Hotels nostalgische Ferienarrangements an, die einen mehrtägigen Aufenthalt im Zeichen der Belle Époque ermöglichen.

Gerade die Verbindung von Kulturgeschichte, gesellschaftlichen Begegnungen und winterlicher Erholung macht die Veranstaltung zu einem außergewöhnlichen Reiseziel. Statt historische Objekte ausschließlich hinter Museumsvitrinen zu betrachten, erhalten die Besucher Gelegenheit, selbst ein Stück vergangener Lebenswelt zu erleben.

24. bis 31. Januar 2027

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