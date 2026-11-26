Hundert Jahre nach dem Erscheinen von Bertolt Brechts „Hauspostille“ bringt Lars Eidinger die Gedichtsammlung in die Alte Oper Erfurt. Der Schauspieler liest und singt aus dem Band, begleitet von Hans Jörn Brandenburg an Klavier, Cembalo und Harmonium.

Als die „Hauspostille“ 1927 im Propyläen Verlag erschien, hatte Brecht schon mehrere Jahre an der Sammlung gearbeitet. Der Titel erinnert an ein Buch mit Predigten für die häusliche Lektüre. Brecht greift diese vertraute Form auf und füllt sie mit Balladen, Liedern und Geschichten über Menschen, die selten Gegenstand einer feierlichen Unterweisung sind. Sogar eine Anleitung zum Lesen und Singen stellte er seinem Band voran.

Zu den Gedichten der Sammlung gehört „Vom ertrunkenen Mädchen“. Brecht beschreibt darin, wie ein Körper im Wasser dahintreibt und schließlich aus dem Blick gerät. Die ruhige Sprache steht in auffälligem Spannungsverhältnis zu dem, was sie erzählt. Solche Begegnungen mit dem Unheimlichen gehören zu dem Teil von Brechts Lyrik, den Eidinger und Brandenburg für ihren Abend in den Mittelpunkt rücken.

Eidinger ist seit 1999 Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne. In Thomas Ostermeiers Inszenierungen von „Hamlet“ und „Richard III.“ wurde er international als Bühnenschauspieler bekannt. In Erfurt übernimmt seine Stimme mehrere Aufgaben. Er erzählt, spricht Verse und lässt einzelne Texte in Gesang übergehen. Wie ein Gedicht wirkt, kann sich schon dadurch verändern, ob eine Zeile gesprochen oder gesungen wird.

Hans Jörn Brandenburg hat unter anderem für die Regisseure Frank Castorf und George Tabori gearbeitet und bei Produktionen von Robert Wilson die musikalische Leitung übernommen. Für den Brecht-Abend wechselt er zwischen drei Tasteninstrumenten. Das Cembalo lässt einen Ton kurz und deutlich hervortreten, das Harmonium kann ihn länger tragen. Je nachdem, welches Instrument eine Passage begleitet, verändert sich auch, wie die Worte im Raum stehen. So gehört die Musik zur Lesart der Gedichte.

25. April 2027

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