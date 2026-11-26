Die Heidi Horten Collection in Wien widmet der deutsch-österreichischen Künstlerin und Philosophin Elisabeth von Samsonow eine umfassende Retrospektive. Unter dem Titel einer vielschichtigen künstlerischen Auseinandersetzung mit Mensch, Natur und Wirklichkeit eröffnet die Ausstellung faszinierende Einblicke in ein nahezu fünf Jahrzehnte umfassendes Schaffen.

Was bedeutet es, mit der Welt in Beziehung zu treten? Mit Landschaften, Lebewesen und den Geschichten, die uns umgeben? Diesen Fragen geht Elisabeth von Samsonow seit vielen Jahren nach. Ihre Arbeiten bewegen sich an der Schnittstelle von Kunst und Philosophie, feministischem Denken und ökologischem Engagement. Dabei entstehen fantastische Bildwelten, in denen menschliche, tierische und pflanzliche Formen ineinander übergehen. Mitunter blitzt dabei auch ein hintergründiger Humor auf.

Körper im Wandel

Seit 1990 bildet die Arbeit mit Holz einen zentralen Schwerpunkt ihres künstlerischen Schaffens. Aus ganzen Baumstämmen formt Samsonow lebensgroße, farbig gestaltete Skulpturen, die wie Wesen aus einer anderen Welt erscheinen. Mädchen, Pferde, Ponymädchen und mythologische Figuren bevölkern ihr Universum. In jüngeren Arbeiten rückt insbesondere die Adlerin in den Mittelpunkt – als Symbolfigur und zugleich als reales Tier.

Die Skulpturen wirken dabei keineswegs statisch. Sie scheinen sich bewegen, klingen oder sogar Licht erzeugen zu können. In Performances erweckt die Künstlerin ihre Werke durch Bewegung und das Spiel ihrer Saiten zum Leben. Kunst wird so zu einer unmittelbaren körperlichen Erfahrung.

Die Erde als lebendiges Gegenüber

Ein weiterer Schwerpunkt ist Samsonows Auseinandersetzung mit der Natur. Sie versteht die Erde als lebendiges System, das Geschichte und kollektives Gedächtnis in sich trägt. Mit ihrem 2020 begonnenen Projekt „Göttinnenland“ richtet sie den Blick auf eine intensiv bewirtschaftete und zunehmend erschöpfte Landschaft. Malerei, Zeichnung, Fotografie und Texte eröffnen neue Perspektiven auf unser Verhältnis zur Umwelt. Ein eigens eingerichtetes offenes Atelier lädt auch das Publikum dazu ein, kreativ tätig zu werden und eigene Gedanken einzubringen.

Spannende Begegnungen

Besonders reizvoll sind zehn Dialoge zwischen Samsonows Arbeiten und ausgewählten Meisterwerken der Sammlung, darunter Werke von Francis Bacon, Georg Baselitz, Alexander Calder und Egon Schiele. Auch ein prähistorisches Idol aus Immendorf tritt in diesen spannenden künstlerischen Austausch.

Die Heidi Horten Collection bietet damit einen außergewöhnlichen Einblick in ein Werk, das dazu einlädt, gewohnte Grenzen zwischen Mensch und Natur, Körper und Umwelt neu zu denken.

19. September 2026 bis 28. Februar 2027

https://hortencollection.com