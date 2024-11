Die Löwenstadt bereitet sich auf die Weihnachtszeit vor. Vom 27. November bis zum 29. Dezember laden rund 140 liebevoll geschmückte Marktstände auf die Plätze rund um den Dom St. Blasii und die Burg Dankwarderode ein und erfreuen Besucherinnen und Besucher mit weihnachtlichem Kunsthandwerk und vielfältigen Leckereien vom traditionellen Braunschweiger Braunkohl über internationale Spezialitäten bis hin zu gebrannten Mandeln. Ein Kulturprogramm für alle Altersklassen und geführte Touren durch die Innenstadt begleiten das Markttreiben.

Im Dom St. Blasii versetzt die 16. Weihnachtskulturwoche ihre Besucherinnen und Besucher mit feierlichen Orgelklängen und Gesängen in Adventsstimmung. Winterliches Puppentheater und die beliebte Weihnachtswerkstatt erfreuen täglich die jüngsten Weihnachtsmarktgäste. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Stadtführungen können den Markt bei einem geführten Spaziergang oder aus 61 Meter Höhe entdecken.

Neben dem kulturellen Angebot wird auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt auch das Thema Nachhaltigkeit großgeschrieben. Energiesparende LED-Lampen funkeln mit Hilfe von Naturstrom und die Schaustellerinnen und Schausteller servieren zahlreiche Leckereien von heißen Getränken über Süßigkeiten bis zur herzhaften Speisen auf Mehrweggeschirr oder Nutzen ressourcenschonende Einwegbehältnisse.

Auch außerhalb der Marktfläche wird es in der Braunschweiger Innenstadt stimmungsvoll: Die festlich geschmückten Geschäfte laden zum Bummeln und Geschenkekaufen ein. Veranstaltungen wie das Wintertheater im Spiegelzelt an der St. Martinikirche, die Eisbahn „Eiszauber“ auf dem Kohlmarkt und abwechslungsreiche Stücke auf den Braunschweiger Bühnen runden das vorweihnachtliche Angebot in der Löwenstadt ab.

