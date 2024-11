Der Bregenzer Frühling lädt 2025 zu einer Reise in die Weiten des künstlerischen Ausdrucks im Wechselspiel der sich ergänzenden Grundelemente des Lebens, von Freiheit und Raum ein. Unter dem Titel „UNIVERSE UNBOUND – Exploring the Freedom of Infinity“ präsentiert der Kulturservice der Landeshauptstadt Bregenz von März bis Juni herausragende Positionen der internationalen zeitgenössischen Tanzszene im Festspielhaus.

Mit fünf österreichischen Erstaufführungen und einer Uraufführung richtet der kuratorische Ansatz den Fokus auf unsere menschliche Existenz und die tief verwurzelten Verbindungen zur Umwelt, die auch unsere sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen miteinschließt.

Die kraftvollen, tiefgründigen Choreografien eröffnen eine Reflexion über Zeit und Raum in enger Verbindung zum menschlichen Körper – ein Zusammenspiel von Individuum und Umwelt. Zarte, intime Berührungen wechseln sich mit großen, lauten, bunten, energischen Gesten ab und laden dazu ein, die eigene Freiheit des täglichen Handelns und die unendlichen Möglichkeiten neu zu definieren.

Das „aktionstheater ensemble“ wird Ende Juni mit gesellschaftlich kritischen Themen den Tanzkosmos des Festivals erweitern. Der Tanzpass und die Tickets sind ab sofort erhältlich.

Company Wayne McGregor – Wayne McGregor GB

Deepstaria ÖEA

Eröffnet wird der 38. Bregenzer Frühling mit der kraftvollen österreichischen Erstaufführung von „Deepstaria“, dem neuesten Werk von Sir Wayne McGregor. Inspiriert von einer der rätselhaftesten Quallenarten, bietet „Deepstaria“ am 8. März 2025 ein sinnliches Tanz- und Klangerlebnis, das unsere tiefe Beziehung zur Leere und zur eigenen Sterblichkeit beleuchtet. Die Company Wayne McGregor, bekannt für die Verschmelzung von Tanz, Technologie und visueller Kunst, verspricht ein eindrucksvolles Erlebnis.

Shahar Binyamini, House of Dance IL // Zürcher Hochschule der Künste CH

New Earth UA // Bolero X ÖEA

Das neueste Werk des Choreografen Shahar Binyamini „New Earth“ feiert am 5. April 2025 seine Weltpremiere in Bregenz und ist eine Weiterentwicklung seiner früheren Arbeit „More Than“. Das Stück thematisiert die Auseinandersetzung mit Erneuerung und der Neudefinition des Seins. An diesem Abend wird zudem „Bolero X“, ebenfalls von Shahar Binyamini, aufgeführt. Diese kraftvolle Neuinterpretation von Maurice Ravels ikonischem „Boléro“, das 1928 im Pariser Opernhaus uraufgeführt wurde, bringt frischen Wind in ein zeitloses Meisterwerk. Die Einbeziehung von Studierenden des ersten Studienjahres des BA Contemporary Dance sowie des zweiten Jahres des Advanced Studies Programms der Zürcher Hochschule der Künste erweitert nicht nur die Bühne, sondern bereichert auch die thematische Auseinandersetzung mit dem Zyklus von Wachstum und Erneuerung.

Rachid Ouramdane FR // Compagnie de Chaillot FR

Contre-nature ÖEA

Die österreichische Erstaufführung von „Contre-nature“, dem neuesten Werk von Rachid Ouramdane, findet am 12. April 2025 im Festspielhaus Bregenz statt. Ouramdane setzt seine Erforschung von Luftbewegungen und Schwerelosigkeit fort und kombiniert Tanz mit akrobatischen Elementen. Zehn Tänzer:innen erschaffen eine gestische Grammatik, die Leichtigkeit und Erdverbundenheit auf faszinierende Weise verschmelzen lässt.

Emanuel Gat IL // Emanuel Gat Dance FR

Freedom Sonata

Nach dem großen Erfolg von „LOVETRAIN2020“ kehrt am 3. Mai 2025 Emanuel Gat mit seiner neuen Produktion „Freedom Sonata“ nach zwei Jahren zurück. Dieses Stück ist eine tiefgründige Reflexion über Freiheit in der modernen Welt und hinterfragt Machtverhältnisse und soziale Strukturen. Die Tänzer:innen von Emanuel Gat Dance agieren nicht nur als Darsteller:innen, sondern als aktive Teilnehmende in einem choreografischen Experiment über Selbstorganisation und Freiheit.

Marco da Silva Ferreira PT // Maud Le Pladec FR // CCN – Ballet de Lorraine FR

A Folia ÖEA // Static Shot ÖEA

„A Folia“, die Kreation von Marco da Silva Ferreira, bringt am 31. Mai 2025 historische Rituale und zeitgenössische Tanzästhetik in einen lebhaften Dialog. Inspiriert von den Folias des 15. Jahrhunderts aus Portugal, reflektiert die Aufführung die kulturelle Dimension der Folia und bietet eine moderne choreografische Erkundung kollektiver Rebellion. Für die zweite Kreation des Abends, „Static Shot“, hat Maud Le Pladec mit den Tänzer:innen des CCN – Ballet de Lorraine ein choreografisches Arrangement entwickelt, das Techniken des Kinos in Bewegung umsetzt. Die Choreografie präsentiert sich als Block aus Körpern, Bildern und Klängen, deren physische Intensität nie ihren Höhepunkt verlässt. Die Tänzer:innen erkunden Vergnügen und Ekstase in einem konstanten energetischen Fluss, der im Urknall des Bregenzer Frühlings kulminiert – voller Kraft, Farbe und dynamischer Energie.

aktionstheater ensemble AT

RAGAZZI DEL MONDO – Nur eine Welt UA

Das „aktionstheater ensemble“ präsentiert mit „RAGAZZI DEL MONDO – Nur eine Welt“ vom 26. bis zum 29. Juni 2025 eine Theaterperformance im Theater Kosmos, die sich mit der Möglichkeit und Unmöglichkeit des Miteinanders auseinandersetzt. In gewohnter Manier bewegt sich das Ensemble am Puls der Zeit und schafft als fulminanter Schlussakkord des Bregenzer Frühlings 2025 ein ehrliches Gemälde über die Herausforderungen des Zusammenlebens in unserer Welt.

8. März bis 29. Juni 2025

www.bregenzerfruehling.com