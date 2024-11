Siebzehn Kunst- und Designschaffende verwandeln im Gewerbemuseum Winterthur die Rhythmen des Tages und der Jahreszeiten in atmosphärische Licht- und Klanglandschaften und gehen der Frage nach, was es mit den biologischen Uhren der Lebewesen und dem Einfluss von Tageslicht auf sich hat. Sie erforschen die Geheimnisse von Schlaf und Traum, entwerfen alternative Bilder von Zeit und beschwören die Kraft und Schönheit des Tageslichts.

Jetlag, Nachtschichten, Umstellung von Sommer- auf Winterzeit, urbaner Lebensstil und Lichtverschmutzung: Wann und wie schlafen wir eigentlich und wann brauchen wir Aktivität? Ob Fledermäuse, Pflanzen, Insekten oder Menschen – sie alle haben den 24-Stunden-Tag-Nacht-Rhythmus verinnerlicht, um ihr Verhalten und ihre Körperfunktionen optimal anzupassen. Die Ausstellung Lighten Up! im Gewerbemuseum Winterthur untersucht zusammen mit Kunst- und Designschaffenden sowie Architekten die Beziehung zwischen lebenden Organismen und dem zirkadianen (circa diem = ungefähr ein Tag) Zyklus von Licht und Dunkelheit. Die Ausstellung zeigt sowohl die Kraft als auch die Schönheit des Tageslichts, führt in die Mysterien biologischer Uhren ein und erforscht die Geheimnisse von Schlaf und Traum. Sie erinnert nicht nur an den Lauf der Sonne am Himmel, sondern auch an die Notwendigkeit einer regelmäßigen natürlichen Lichtexposition für ein gesundes Leben. Auch das Phänomen der immer heller werdenden Nächte durch künstliches Licht und dessen negative Folgen für alle Lebewesen wird beleuchtet.

22. November 2024 bis 11. Mai 2025

www.gewerbemuseum.ch