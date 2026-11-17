Wie klangen Beethoven und Schubert zu Lebzeiten? Im Rahmen seiner Konzertreihe Alte Musik lädt das Landesmuseum Württemberg zu einer musikalischen Begegnung mit zwei großen Komponisten ein, bei der die historischen Klangfarben des Hammerflügels im Mittelpunkt stehen.

Das Jahr 2027 besitzt für die klassische Musikwelt eine besondere Bedeutung: Zum 200. Mal jährt sich der Todestag Ludwig van Beethovens, ein Jahr später folgt das entsprechende Gedenkjahr für Franz Schubert. Beide Komponisten prägten den Übergang von der Wiener Klassik zur Romantik und eröffneten der Instrumentalmusik neue Ausdrucksmöglichkeiten.

Die Violinistin Christine Busch und die Pianistin Stefania Neonato widmen sich ausgewählten Sonaten der beiden Komponisten. Dabei eröffnet insbesondere der Hammerflügel eine reizvolle Perspektive auf die Musik des frühen 19. Jahrhunderts.

Im Vergleich zum modernen Konzertflügel besitzt das historische Tasteninstrument einen transparenteren Klang und deutlich voneinander unterscheidbare Register. Seine konstruktiven Eigenschaften beeinflussen die musikalische Artikulation, die dynamische Gestaltung und nicht zuletzt das Zusammenspiel mit der Violine. Feinheiten, die auf modernen Instrumenten mitunter in den Hintergrund treten, können dadurch stärker zur Geltung kommen.

Christine Busch beschäftigt sich seit vielen Jahren mit historisch informierter Aufführungspraxis. Auch Stefania Neonato widmet sich intensiv dem Spiel auf historischen Tasteninstrumenten und den damit verbundenen interpretatorischen Möglichkeiten.

Das Landesmuseum Württemberg bietet für diese musikalische Entdeckungsreise einen besonders passenden institutionellen Rahmen. Mit seiner umfangreichen Sammlung historischer Musikinstrumente stellt es einen unmittelbaren Bezug zwischen klingender Musik und materieller Kulturgeschichte her. Instrumente werden dabei nicht allein als kunsthandwerkliche Objekte betrachtet, sondern auch als Zeugnisse sich wandelnder musikalischer Vorstellungen.

Der Konzertabend eröffnet die Möglichkeit, vertrauten Komponisten mit neuen Ohren zu begegnen. Gerade im kammermusikalischen Dialog zwischen Violine und Hammerflügel wird erfahrbar, wie eng die Entwicklung musikalischer Ausdrucksformen mit dem Instrumentenbau ihrer Zeit verbunden ist.

28. April 2027

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