Walzer, Polkas und Märsche der berühmtesten Wiener Musikerdynastie stehen im Mittelpunkt der „Wiener Johann Strauß Konzert-Gala“. Matthias Georg Kendlinger und seine K&K Philharmoniker bringen den unverwechselbaren Klang der österreichischen Unterhaltungsmusik des 19. Jahrhunderts in die Kölner Philharmonie.

Die Familie Strauss prägte das musikalische Leben Wiens über mehrere Generationen hinweg. Johann Strauss Vater begründete mit seinen Tanzkapellen eine Tradition, die sein Sohn Johann Strauss II. zu internationalem Ruhm führte. Werke wie „An der schönen blauen Donau“, „Geschichten aus dem Wienerwald“ und der „Kaiser-Walzer“ wurden zu musikalischen Symbolen einer Epoche, deren Eleganz und Lebensfreude bis heute mit der österreichischen Hauptstadt verbunden werden.

Doch die Musik der Strauss-Dynastie ist weit mehr als bloße Tanzbegleitung. Hinter der scheinbaren Leichtigkeit ihrer Melodien verbirgt sich eine raffinierte Orchesterkunst. Kleine Verzögerungen im Rhythmus, überraschende dynamische Wendungen und kunstvoll gestaltete Übergänge verleihen den Kompositionen ihren besonderen Reiz. Gerade der Wiener Walzer lebt von einem feinen Wechselspiel zwischen rhythmischer Präzision und musikalischer Freiheit.

Mit der „Wiener Johann Strauß Konzert-Gala“ hat Matthias Georg Kendlinger ein Konzertformat geschaffen, das seit mehr als drei Jahrzehnten in zahlreichen europäischen Ländern zu erleben ist. Seine K&K Philharmoniker widmen sich dabei der authentischen Pflege jener Orchestertradition, die das musikalische Leben der Donaumetropole entscheidend geprägt hat.

Neben den großen Walzerkompositionen gehören auch temperamentvolle Polkas und festliche Märsche zum Repertoire der Strauss-Familie. Die unterschiedlichen Tanzformen eröffnen ein abwechslungsreiches musikalisches Panorama: Während der Walzer durch seine schwingende Eleganz besticht, entfalten die schnellen Polkas eine beinahe überschäumende Energie. Märsche wiederum erinnern an die repräsentative Festkultur des 19. Jahrhunderts.

Die Konzert-Gala verbindet diese musikalischen Charaktere zu einem Programm, das den Charme der Wiener Tradition bewahrt und zugleich die orchestrale Qualität der Werke hervorhebt. Seit ihrer Gründung erreichte die Konzertreihe nach Veranstalterangaben mehr als eineinhalb Millionen Besucher in 19 Ländern.

3. Januar und 4. Februar 2027

www.koelner-philharmonie.de