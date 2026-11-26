Dörte Hansen, Eva Menasse, Mithu Sanyal und Feridun Zaimoglu gehören zu den zwölf Autorinnen und Autoren, die beim 21. Lübecker Literaturtreffen aus ihren Werken lesen. Der öffentliche Abend in der Kulturwerft Gollan führt eine Tradition fort, die Günter Grass 2005 ins Leben rief.

Das Treffen beginnt bereits am Vortag im ehemaligen Büro von Grass in der Glockengießerstraße. Dort kommen die Eingeladenen zusammen, um ihre neuesten Manuskripte zu besprechen. In der kleinen Runde geht es um Texte, an denen zum Teil noch gearbeitet wird. Am Samstag wechselt das Treffen in die Kulturwerft, wo die Autorinnen und Autoren dem Publikum selbst aus ihren Werken vorlesen.

Die Liste der Gäste zeigt, wie unterschiedlich die literarischen Perspektiven an diesem Abend sein können. Dörte Hansen hat mit Romanen wie „Mittagsstunde“ und „Zur See“ vom Wandel norddeutscher Dörfer und vom Leben auf einer Nordseeinsel erzählt. Die in Wien geborene Eva Menasse geht in „Dunkelblum“ der Frage nach, was eine Kleinstadt über ihre Vergangenheit weiß und worüber sie schweigt. Hinzu kommen unter anderem die Lyrikerin Daniela Danz, die Schriftstellerinnen Lena Gorelik und Anja Kampmann sowie Yannic Han Biao Federer.

Für den öffentlichen Abend zieht die Literatur in ein ehemaliges Industriegebäude. Wo früher Schiffe und Kräne gebaut wurden, befindet sich heute die Kulturwerft Gollan. Die alten Werkhallen haben ihren industriellen Charakter behalten. Damit liegen zwischen dem Werkstattgespräch im früheren Büro von Grass und der Lesung vor Publikum zwei sehr unterschiedliche Lübecker Schauplätze.

Das Günter Grass-Haus veranstaltet das Literaturtreffen in Zusammenarbeit mit dem Theater Lübeck. Die 21. Ausgabe fällt in das Jahr, in dem die Hansestadt den 100. Geburtstag des Literaturnobelpreisträgers mit einem eigenen Kulturprogramm begeht.

23. Januar 2027

grass-haus.de