Bonn feiert 200 Jahre musikalisches Vermächtnis – mit großen Orchesterwerken, visionärem Tanz, internationalen Stars und überraschenden Perspektiven.

Manche Komponisten hinterlassen Musik. Andere verändern die Welt. Ludwig van Beethoven gehört zweifellos zur zweiten Kategorie. Seine Werke sind weit mehr als musikalische Meisterleistungen: Sie erzählen von Freiheit und Widerstand, von Sehnsucht und Hoffnung, von menschlichen Abgründen und dem unerschütterlichen Glauben an eine bessere Zukunft. Zwei Jahrhunderte nach seinem Tod ist seine Musik so lebendig wie eh und je. An Ostern 2027 wird Bonn, die Geburtsstadt des Komponisten, zum internationalen Zentrum einer außergewöhnlichen musikalischen Begegnung. Vom 18. März bis 4. April lädt der Beethoven Frühling dazu ein, das Genie Beethoven neu zu entdecken – überraschend, vielschichtig und ausgesprochen gegenwärtig.

Der 26. März 2027 markiert den 200. Todestag des Komponisten. Doch statt eines wehmütigen Rückblicks setzt das Festival auf Aufbruch und künstlerischen Dialog. Gemeinsam mit dem Beethoven Orchester Bonn und dem Beethoven-Haus Bonn entsteht ein Programm, das über zweieinhalb Wochen hinweg historische Meisterwerke mit zeitgenössischen Positionen, internationalen Künstlerpersönlichkeiten und ungewöhnlichen Konzertformaten verbindet. Beethoven wird dabei nicht auf ein Denkmal reduziert, sondern als Komponist erfahrbar, dessen Fragen bis heute nichts von ihrer Dringlichkeit verloren haben.

Den musikalischen Auftakt gestaltet der international gefeierte Geiger Daniel Hope. Als Präsident des Beethoven-Hauses kuratiert er drei Konzerte, in denen er zentrale Werke aus der Bonner Sammlung mit Kompositionen jener Künstler in Beziehung setzt, die Beethoven nachfolgten. Gemeinsam mit der Geigerin Marie Sophie Hauzel, dem Cellisten Maximilian Hornung und dem Zürcher Kammerorchester spannt er einen Bogen von Beethovens Violinsonate bis zum berühmten Tripelkonzert. Ein Auftakt, der bereits das Leitmotiv des Festivals erkennen lässt: Tradition ist kein abgeschlossener Raum, sondern ein lebendiger Dialog zwischen den Generationen.

Einen besonderen emotionalen Höhepunkt bildet am 25. März die Aufführung der monumentalen Missa solemnis. Beethoven selbst betrachtete dieses Werk als seine bedeutendste Komposition – sogar noch vor der Neunten Sinfonie. Das Beethoven Orchester Bonn, der WDR Rundfunkchor Köln und der Chor des Bayerischen Rundfunks gestalten unter der Leitung von Dirk Kaftan ein Werk, das zwischen Glaubenssuche, existenzieller Erschütterung und visionärer Hoffnung oszilliert. Die Wahl des Aufführungstermins ist dabei von besonderer Symbolkraft: Da Beethovens Todestag auf Karfreitag fällt, erklingt die Messe bereits am Gründonnerstag. Ihre musikalische Bitte um Frieden erhält angesichts einer von Krisen und Konflikten geprägten Welt eine eindringliche Aktualität.

Dass Beethoven auch den zeitgenössischen Tanz herausfordert, beweist Sasha Waltz mit ihrer Choreografie Beethoven 7. Gemeinsam mit 14 Tänzerinnen und Tänzern widmet sie sich der gesamten siebten Sinfonie. Das Werk, 1812 entstanden, wird dabei zum Ausgangspunkt einer körperlichen Auseinandersetzung mit Freiheit, gesellschaftlichem Umbruch und dem Scheitern politischer Ideale. Waltz interessiert insbesondere die Spannung zwischen individueller Freiheit und den Zwängen der äußeren Welt – ein Thema, das Beethoven zeitlebens beschäftigte und heute aktueller kaum sein könnte. Neben der Choreografie zur Sinfonie präsentiert sie eine neue Arbeit, die sich ebenfalls auf Beethovens Musik bezieht.

Auch die großen Orchesterwerke stehen im Zentrum des Festivals. Pianist Alexander Melnikov begegnet dem WDR Sinfonieorchester unter der Leitung von Marie Jacquot. Kit Armstrong und Jan Caeyers setzen mit Le Concert Olympique ihren ambitionierten Zyklus Beethoven27 fort, der sämtliche Sinfonien und konzertanten Werke des Komponisten neu beleuchtet. In drei Konzertprogrammen geht es um Optimismus, Abschied und schließlich um jene musikalische Vision, die Beethoven unsterblich gemacht hat: die Neunte Sinfonie.

Am 3. April erklingt sie zum Abschluss des großen Konzertreigens. Mit dem Arnold Schönberg Chor Wien, Kit Armstrong und Le Concert Olympique unter Jan Caeyers steht jenes Werk auf dem Programm, das mit Friedrich Schillers „Ode an die Freude“ eine universelle Botschaft formuliert. Beethoven überschritt hier die Grenzen der reinen Instrumentalmusik und schuf eine Vision von menschlicher Verbundenheit, die bis heute weltweit verstanden wird. Die Neunte ist nicht nur ein Höhepunkt der Musikgeschichte, sondern auch ein leidenschaftliches Bekenntnis zu Menschlichkeit und Zusammenhalt.

Doch der Beethoven Frühling beschränkt sich keineswegs auf die großen Namen und monumentalen Partituren. Neue Kammermusik von Vito Žuraj und Isabel Mundry tritt in Dialog mit Beethovens letzter Violinsonate. Die junge Pianistengeneration erhält mit Amir Ron, Gewinner des Bonner Telekom Beethoven Competition, eine Bühne. Und beim Format Unseated wird das Publikum selbst Teil des Geschehens: Statt still im Konzertsaal zu sitzen, sind die Besucher eingeladen, Kammermusik in Bewegung zu erleben. Zuhören wird hier zu einer körperlichen Erfahrung, Tanz zu einer neuen Form der musikalischen Wahrnehmung.

Einen gedanklichen Akzent setzt die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann mit ihrem Vortrag „Was bleibt? Zum Verhältnis von Kunst und Dauer“. Sie widmet sich der Frage, wie große Kunst über Generationen hinweg weiterwirkt und weshalb manche Künstlerpersönlichkeiten dem Vergessen entkommen. Eine Frage, die sich am Beispiel Beethoven geradezu exemplarisch beantworten lässt.

Auch das Beethoven-Haus öffnet neue Perspektiven auf den Komponisten. Die Ausstellung „Beethoven by Warhol” zeigt noch bis zum 5. April mehr als 100 Exponate und widmet sich Andy Warhols künstlerischer Auseinandersetzung mit dem musikalischen Genie. Im Mittelpunkt steht dessen vierteiliges Siebdruck-Portfolio BEETHOVEN, eines der letzten Werke des Pop-Art-Künstlers. Hier begegnen sich zwei Ikonen unterschiedlicher Epochen – und zwei völlig verschiedene Vorstellungen davon, wie ein Künstlerbild entsteht und unsterblich wird.

Vielleicht liegt genau darin die besondere Kraft dieses Festivals: Beethoven gehört keiner vergangenen Epoche allein. Seine Musik bleibt offen für neue Interpretationen, unbequeme Fragen und künstlerische Experimente. Bonn macht daraus ein Fest, das nicht nur zurückblickt, sondern nach vorne hört. Zwei Jahrhunderte nach seinem Tod ist Beethoven deshalb nicht einfach Gegenstand der Erinnerung. Er ist ein Komponist der Gegenwart.

18. März bis 4. April 2027

www.beethoven.de