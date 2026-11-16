Kaum ein Orchesterwerk hat die Musikgeschichte so nachhaltig erschüttert wie Igor Strawinskys „Le Sacre du printemps“. Die Düsseldorfer Symphoniker widmen sich im siebten Sternzeichen-Konzert einem Schlüsselwerk der musikalischen Moderne, dessen rhythmische Kraft und radikale Klangsprache bis heute faszinieren.

Als „Le Sacre du printemps“ am 29. Mai 1913 im Pariser Théâtre des Champs-Élysées uraufgeführt wurde, löste das Ballett einen der berühmtesten Theaterskandale des 20. Jahrhunderts aus. Die ungewöhnliche Choreografie von Vaslav Nijinsky, die archaische Handlung und vor allem Strawinskys kompromisslose Musik überforderten die Erwartungen eines Publikums, das an die Eleganz und Schönheit der traditionellen Ballettkunst gewöhnt war.

Das Werk schildert ein imaginäres heidnisches Frühlingsritual, bei dem eine junge Frau ausgewählt wird, sich zu Tode zu tanzen. Strawinsky entwickelte dafür eine musikalische Sprache, die mit vielen Konventionen der spätromantischen Orchestertradition brach. Scharfe Dissonanzen, ständig wechselnde Taktarten und übereinandergeschichtete rhythmische Muster erzeugen eine körperlich unmittelbar erfahrbare Spannung.

Bereits der Beginn ist ungewöhnlich: Ein Fagott spielt in extrem hoher Lage eine einsame Melodie, bevor sich nach und nach weitere Instrumente hinzugesellen. Aus dieser zunächst geheimnisvollen Atmosphäre entwickelt sich ein musikalischer Kosmos, in dem das Orchester immer wieder zu einer gewaltigen rhythmischen Maschine wird.

Besonders berühmt ist der Abschnitt „Les Augures printaniers“, in dem unerbittlich wiederholte Akkorde von überraschenden Akzenten durchbrochen werden. Diese rhythmische Gestaltung beeinflusste nicht nur spätere Komponisten der klassischen Moderne, sondern wirkte auch weit über die Konzertmusik hinaus.

Heute gehört „Le Sacre du printemps“ zu den bedeutendsten Orchesterwerken des 20. Jahrhunderts. Seine Aufführung stellt an jedes Ensemble außergewöhnliche Anforderungen: Die komplexen rhythmischen Strukturen verlangen höchste Präzision, während die große Orchesterbesetzung eine enorme Vielfalt an Klangfarben und dynamischen Kontrasten eröffnet.

Im Mendelssohn-Saal der Tonhalle Düsseldorf wird Strawinskys Musik im Rahmen der Sternzeichen-Reihe der Düsseldorfer Symphoniker erlebbar.

12., 14. und 15. März 2027

www.tonhalle.de