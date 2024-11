Konstanzer WinterSeeLeuchten

In der StadtSchönheit am Bodensee glänzt und funkelt es in der gemütlichen Jahreszeit. Der Weihnachtsmarkt am See wird mit rund 170 Hütten, Kunsthandwerk, historischem Pferdekarussell, Winzerglühwein und knusprigen Dünnele zum stimmungsvollen Weihnachtsdorf. Beim Christmas Garden verwandelt sich die Blumeninsel Mainau nach Sonnenuntergang in eine magische Weihnachtswelt aus Farben und Lichtern. Museen, die Bodensee Philharmonie, Theaterstücke sowie Stadtführungen zum Weihnachtszauber, den geheimnisvollen Raunächten und die Glühweinführung stimmen auf die besinnliche Zeit ein.

Tipp: Mit Panoramaschiff im Hafen, Mehrgangmenüs, Silvesterpartys und vieles mehr den Jahreswechsel in Konstanz erleben.

Shopping mit dem Lieblingsmenschen – die StadtSchönheit entdecken

Edler Schmuck, aktuelle Mode, feine Delikatessen: Der Konstanzer Handel bietet alles, was das Herz begehrt. Das Arrangement „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ lädt ein, die liebste Shoppingbegleitung mitzunehmen und gemeinsam die Stadtschönheit am See zu genießen. Ob Einkaufen in den kleinen Boutiquen und im LAGO Shopping-Center, Kaffeegenuss in der Altstadt und am Hafen oder das reiche kulinarische Angebot – jetzt gemeinsame Momente erleben.

Reisezeit bis 31. März 2025

Winterspezial – historisch schön

Konstanz ist der ideale Ort für Genuss-Fans. Gemütlich durch die romantische Altstadt schlendern, Theater und Museen genießen, glitzernde Lichter beim Christmas Garden erleben, in der Bodensee-Therme Konstanz entspannen oder auf der Insel Mainau flanieren: Die Pauschale „Winterspezial“ der Konstanzer Hotels fasziniert mit besonderen Genuss-, Kultur- und Naturerlebnissen und sorgt für das warme Wohlgefühl in der kalten Saison.

Reisezeit bis 16. März 2025

