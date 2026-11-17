Liebe, Rausch, Ekstase und Rebellion: Das Internationale Musikfest Hamburg 2027 überrascht mit einem außergewöhnlichen Motto und mehr als 50 Konzerten. Vom 30. April bis 4. Juni wird die Elbphilharmonie zum Schauplatz eines musikalischen Festes, das Grenzen sprengt und die ganze emotionale Kraft der Musik feiert.

„Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll“ – dieses Motto lässt aufhorchen. Und genau das ist gewollt! Zum zehnjährigen Jubiläum der Elbphilharmonie lädt Hamburg zu einem Musikfest, das die klassische Musik von ihrer wilden, sinnlichen und rebellischen Seite zeigt. Mehr als 50 Konzerte erzählen von großen Gefühlen, hemmungsloser Leidenschaft, musikalischen Skandalen und künstlerischer Freiheit. Dabei treffen berühmte Meisterwerke auf avantgardistische Experimente, internationale Spitzenorchester auf Rock, Metal und Jazz.

Schon das Eröffnungsprogramm verspricht große Emotionen: Omer Meir Wellber und das Philharmonische Staatsorchester Hamburg präsentieren Sofia Gubaidulinas Oratorium „Über Liebe und Hass“. Patricia Kopatchinskaja und das Ensemble Resonanz widmen sich in einem außergewöhnlichen szenischen Konzert dem Mythos Prometheus. Auch Barbara Hannigan nimmt gemeinsam mit dem Pianisten Bertrand Chamayou und dem NDR Elbphilharmonie Orchester diesen Stoff auf. Ein eigens entwickeltes Lichtkonzept macht das Konzert zu einem besonderen Zusammenspiel von Musik und visueller Kunst.

Dass Leidenschaft und Kontrollverlust seit jeher große Komponisten inspirieren, zeigt das Programm eindrucksvoll. Hector Berlioz’ „Symphonie fantastique“ erzählt von obsessiver Liebe, Opiumrausch und alptraumhaften Visionen. Strawinskys „Le sacre du printemps“, einst Auslöser eines der berühmtesten Musikskandale, bringt archaische Rhythmen und elementare Klanggewalt nach Hamburg. Und mit Richard Wagners „Tristan und Isolde“ steht eine der großen musikalischen Liebesgeschichten auf dem Programm.

Auch die internationale Klassik-Elite gibt sich die Ehre. Die Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko, die Filarmonica della Scala unter Riccardo Chailly und das Orchestre Philharmonique de Radio France unter Mirga Gražinytė-Tyla zählen zu den Höhepunkten. Sir Simon Rattle, Sir John Eliot Gardiner, Anne-Sophie Mutter, Patricia Kopatchinskaja, Augustin Hadelich und Igor Levit sorgen für weitere große Namen und musikalische Glanzpunkte.

Besonders spannend wird es dort, wo klassische Konzerttraditionen aufgebrochen werden. Das Kronos Quartet interpretiert Rockklassiker von Jimi Hendrix, Neil Young und The Who. In Bernhard Ganders „Oozing Earth“ begegnen sich das Ensemble Modern und eine Metal-Besetzung. Harte Gitarrenriffs, verzerrte Orchesterklänge und extreme Gesangstechniken versprechen ein ebenso ungewöhnliches wie intensives Hörerlebnis.

Fausto Romitellis „Professor Bad Trip“ führt in psychedelische Klangwelten zwischen Rock und Avantgarde. Jazz und Punk treffen bei The Messthetics & James Brandon Lewis aufeinander. Einen besonderen Schwerpunkt widmet das Festival dem amerikanischen Komponisten Julius Eastman. Als afroamerikanischer und offen homosexueller Künstler stellte er gesellschaftliche Normen und musikalische Konventionen infrage. Seine hypnotischen, kraftvollen Werke verbinden Minimal Music, Pop und Performance-Kunst. Das Ensemble Wild Up aus Los Angeles präsentiert im Rahmen einer dreitägigen Residenz unter anderem „Femenine“ und „Gay Guerrilla“.

Doch das Musikfest ist nicht nur eine Bühne für internationale Stars. Auch die Hamburger Bevölkerung wird aktiv eingebunden. Im Community-Projekt „This is absolutely normal and nobody is concerned“ gestalten Menschen aus der Stadt gemeinsam mit professionellen Künstlerinnen und Künstlern eine Performance aus Musik, Schauspiel, Tanz und Zirkus. Beim „Schattenkonzert“ des treppenhausorchesters werden persönliche Geschichten anonym erzählt und anschließend musikalisch zum Leben erweckt.

So zeigt das Internationale Musikfest Hamburg, wie vielfältig und überraschend Musik sein kann. Es geht um große Gefühle und gesellschaftliche Fragen, um Tradition und Aufbruch, um Schönheit und Provokation. Die Elbphilharmonie feiert ihren zehnten Geburtstag nicht mit einem nostalgischen Rückblick, sondern mit einem kraftvollen Blick nach vorne. Hamburg darf sich auf fünf Wochen voller musikalischer Leidenschaft freuen!

30. April bis 4. Juni 2027

www.elbphilharmonie.de