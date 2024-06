Destination Mozart – dieses Motto hat Intendant Rolando Villazón für die Mozartwoche 2025 erdacht. Alle Wege führen zu Mozart, über Monteverdi, Bach und Händel, deren Werke sich kongenial mit Mozarts reichem Œuvre zusammenfügen und die ihm Wegbereiter, Inspiration oder Vorbilder waren.

Destination Mozart – das ist große Oper mit Monteverdis beeindruckendem Meisterwerk L’Orfeo, von Nikolaus Habjan in Szene gesetzt, musikalisch begleitet von Christina Pluhar und ihrem Originalklangensemble L’Arpeggiata.

Destination Mozart – das ist opulenter Orchesterklang und feine Kammermusik, so konzertieren die Wiener Philharmoniker unter anderem mit Ádám Fischer, Igor Levit, Sonya Yoncheva, Oksana Lyniv und Juan Diego Flórez, Altmeister Jordi Savall mit Le Concert des Nations, das Collegium Vocale Gent mit Philippe Herreweghe, Mahler Chamber Orchestra mit Mitsuko Uchida, das Chamber Orchestra of Europe mit Robin Ticciati, Starpianist Fazil Say ist ebenso dabei wie die lautten compagney BERLIN uvm.

Destination Mozart – das ist Mozarts Gärtnerin aus Liebe als Marionettenspiel, aber auch über Streetdance, Pubquiz und Stummfilmkino führen die Wege zu Mozart!

23. Jänner bis 2. Februar 2025

www.mozartwoche.at