Historische Fassaden verwandeln sich in bewegte Kunstwerke, Gassen eröffnen fantastische Bildwelten und leuchtende Laternen treiben über den Murtensee. Das Murten Licht-Festival feiert seine zehnte Ausgabe mit einem außergewöhnlichen Zusammenspiel von Lichtkunst, Architektur und Geschichte.

Das mittelalterliche Städtchen Murten im Kanton Freiburg besitzt mit seinen historischen Bürgerhäusern, der Stadtbefestigung und der unmittelbaren Lage am See einen unverwechselbaren Charakter. Während des Licht-Festivals wird diese Architektur zum Ausgangspunkt zeitgenössischer künstlerischer Interventionen.

Eine besondere Rolle spielt 2027 das historische Erbe der Region. Anlässlich des 550. Jubiläums der Schlachten von Murten und Grandson greift das Festival die Erinnerung an die Burgunderkriege auf. Die Installation „L’héritage éclaire l’avenir“ lässt 550 leuchtende Vögel über historische Silhouetten hinwegziehen und verbindet damit Vergangenheit und Zukunft.

Der französische Künstler Yann Nguema widmet sich in seiner Arbeit „À l’ombre du tilleul“ ebenfalls der Geschichte Murtens. In animierten Bildsequenzen nähert er sich dem kulturellen Gedächtnis der Stadt, wobei eine Linde als zentrales Motiv dient.

Eine andere Form des visuellen Erzählens präsentieren Drew Colby und Antonello Ciarleglio mit „Message dans une bouteille“. Traditionelles Schattentheater und Animation begegnen einander in einer fantastischen Welt, deren Figuren aus dem Zusammenspiel von Händen und Licht entstehen.

Auch das Museum Murten wird zum Schauplatz des Festivals. Fünf künstlerische Installationen beschäftigen sich mit unterschiedlichen Formen der Wahrnehmung. Darunter befindet sich „Cyclic“ des Künstlerkollektivs Scenocosme, bei dem die Besucher durch gegenseitige Berührung eine veränderliche audiovisuelle Umgebung entstehen lassen.

Abseits der historischen Gassen setzt sich das Erlebnis am Murtensee fort. Dort können Besucher eine Wunschlaterne auf das Wasser setzen. Zum zehnjährigen Bestehen des Festivals kehrt zudem die große Wunschlaterne nach Murten zurück.

Die Verbindung von internationaler Lichtkunst, interaktiven Installationen und historischem Stadtraum verleiht dem Festival seinen eigenständigen Charakter. Für zwölf Winterabende wird Murten zu einem offenen Kunstraum, in dem sich Geschichte und Gegenwart auf faszinierende Weise begegnen.

20. bis 31. Januar 2027

murtenlichtfestival.ch