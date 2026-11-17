Ein Konzertbesuch ohne Kenntnis der auftretenden Künstler? Das Alpine Museum der Schweiz in Bern lädt mit dem Format „KlangHeimlich“ zu einer außergewöhnlichen musikalischen Entdeckungsreise zwischen alpiner Klangkultur und überraschenden Begegnungen ein.

Während bei gewöhnlichen Konzerten die Namen der Mitwirkenden häufig den Ausschlag für einen Besuch geben, verfolgt die Veranstaltungsreihe „KlangHeimlich“ einen anderen Ansatz. Veranstaltungsort und Zeitpunkt werden im Voraus bekannt gegeben, die Identität der auftretenden Musiker bleibt hingegen bis zum Konzert ein Geheimnis. Neugierde und Offenheit gegenüber unbekannten musikalischen Ausdrucksformen werden damit zu einem wesentlichen Bestandteil des Erlebnisses.

Im Alpinen Museum der Schweiz widmet sich das Format den vielfältigen Klangwelten rund um die Volksmusik. Gerade der Alpenraum besitzt ein reiches musikalisches Erbe, das über Generationen hinweg von regionalen Traditionen, gesellschaftlichen Veränderungen und dem Austausch zwischen unterschiedlichen Kulturen geprägt wurde.

Dabei ist alpine Musik keineswegs ausschließlich mit traditionellen Instrumenten oder vertrauten Melodien gleichzusetzen. Die Auseinandersetzung mit musikalischer Herkunft eröffnet auch zeitgenössischen Künstlern zahlreiche Möglichkeiten, überlieferte Ausdrucksformen weiterzuentwickeln und mit neuen Einflüssen zu verbinden.

Ergänzt wird das Konzerterlebnis durch die Ausstellung „Alpensounds“, die unmittelbar vor der Veranstaltung besucht werden kann. So bietet sich die Gelegenheit, zunächst in die musikalische Kultur des Alpenraums einzutauchen und sich anschließend auf ein überraschendes Live-Erlebnis einzulassen.

Das ALPS am Berner Helvetiaplatz versteht die Bergwelt nicht allein als geografischen Raum, sondern auch als kulturellen und gesellschaftlichen Lebensraum. Mit seinen Ausstellungen und Veranstaltungen eröffnet das Museum unterschiedliche Perspektiven auf das Verhältnis zwischen Mensch und Gebirge.

Der besondere Konzertabend entsteht in Zusammenarbeit mit KlangHeimlich Bern und der Kinemathek Lichtspiel Bern. Im Mittelpunkt steht dabei die Freude am Unbekannten – ein musikalisches Erlebnis ohne vorgefertigte Erwartungen, das zum bewussten Zuhören und Entdecken einlädt.

8. April 2027

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