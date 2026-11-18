Zwischen Klang und Stille, zwischen materieller Wirklichkeit und geistiger Inspiration eröffnet Musik Räume, die weit über das Hörbare hinausreichen. Unter dem Titel „Spirit & Matter“ lädt Lucerne Festival Pulse vom 6. bis 9. Mai 2027 zu einer faszinierenden musikalischen Entdeckungsreise ein. Künstlerischer Mittelpunkt des Festivals ist der isländische Pianist Víkingur Ólafsson, der mit außergewöhnlichen Programmen die Grenzen zwischen Intellekt, Emotion und musikalischer Ausdruckskraft auslotet.

Den Auftakt gestaltet Ólafsson am 6. Mai mit einem Klavierrezital, das drei musikalische Visionäre miteinander in einen spannenden Dialog bringt: Jean-Philippe Rameau, Claude Debussy und Philip Glass. Zwischen barocker Klangmalerei, impressionistischen Farbwelten und minimalistischer Klarheit entfaltet sich ein Programm, das die vielfältigen Möglichkeiten des Klaviers eindrucksvoll erfahrbar macht. Rameaus musikalische Naturbilder treffen auf Debussys poetische Klanglandschaften und Glass’ hypnotische, meditative Strukturen – eine Reise durch Jahrhunderte musikalischer Innovation.

Am 7. Mai steht die isländische Sopranistin Álfheiður Erla Guðmundsdóttir gemeinsam mit Ólafsson und Solistinnen und Solisten des Mahler Chamber Orchestra auf der Bühne. Das Programm verbindet nordische Volksmusik mit Werken von Sibelius und französischen Komponisten bis hin zu Richard Strauss. Die junge Sängerin, die international zunehmend Aufmerksamkeit erregt, verleiht dem Abend mit ihrer außergewöhnlichen Stimme und ihrem nordischen Klanggefühl eine besondere Note.

Der 8. Mai präsentiert gleich drei herausragende Künstlerpersönlichkeiten: Der schottische Gitarrist Sean Shibe führt mit akustischer und elektrischer Gitarre durch sechs Jahrhunderte Musikgeschichte. Von Renaissance-Fantasien über zeitgenössische Kompositionen bis zu sphärischen Klängen von Olivier Messiaen und Meredith Monk sowie Steve Reichs mitreißendem „Electric Counterpoint“ eröffnet er neue Perspektiven auf das Instrument. Ebenfalls an diesem Tag interpretiert die amerikanische Cellistin Alisa Weilerstein sämtliche sechs Cellosuiten Johann Sebastian Bachs – Werke von zeitloser Schönheit, deren musikalische Tiefe zwischen tänzerischer Leichtigkeit und spiritueller Erhabenheit changiert. Der niederländische Pianist Joep Beving ergänzt das Programm mit seiner minimalistischen, melancholisch-poetischen Klangsprache, die zum Innehalten und Eintauchen einlädt.

Den Festivalabschluss am 9. Mai gestaltet Ólafsson gemeinsam mit dem Mahler Chamber Orchestra. Im Mittelpunkt stehen die energiegeladenen Klavierkonzerte von Johann Sebastian Bach und Johannes Brahms, ergänzt durch John Adams’ pulsierendes „Shaker Loops“. Ein Finale, das die Spannung zwischen rhythmischer Kraft, emotionaler Intensität und spiritueller Hingabe noch einmal eindrucksvoll aufgreift.

Lucerne Festival Pulse 2027 verspricht vier Tage voller musikalischer Entdeckungen, außergewöhnlicher Interpretationen und klanglicher Grenzgänge – ein Festival, das die Verbindung von Geist und Materie in der Musik auf faszinierende Weise erlebbar macht.

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